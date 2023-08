Elecciones 2023: exdirector del FMI le da la peor noticia a Milei sobre su plan de dolarización

Alejandro Werner aseguró que se trata de un tema que “preocupa al Fondo” al ser un “régimen cambiario que tal vez no es el mejor para la Argentina”.

El director del Instituto de las Américas y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, se mostró en desacuerdo con la propuesta de dolarización del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) en estas elecciones 2023, Javier Milei. Señaló que se trata de un tema que “preocupa al Fondo” al ser un “régimen cambiario que tal vez no es el mejor para la Argentina”.





Werner afirmó que, si bien coincide con algunas de las propuestas de Milei como una “mayor participación del sector privado” con un Estado “menos presente en algunas cosas”; duda de la efectividad de la propuesta de dolarización del candidato libertario.

“Claramente donde hay un choque, aunque es un tema donde el FMI no debe asesorar, es en la elección del tipo de cambio. Es un tema que tal vez le preocupa al Fondo porque cree que en el corto plazo es muy difícil de implementar y que, además, es un régimen cambiario que tal vez no es el mejor para la Argentina”, evaluó el exdirector del organismo esta mañana en diálogo con Urbana Play. Werner citó a Ecuador como un contraejemplo para “aquellas personas que dicen que dolarizando se genera un candado e incentivos para corregir la situación fiscal y de competitividad”.

“Ecuador no es un ejemplo que apoye esa tesis. Hoy Ecuador tiene problemas fiscales similares a los de Argentina, y sus bonos tienen precios muy bajos demostrando la falta de confianza que tiene el mercado financiero internacional”, indicó. Y agregó que dicho país “no tiene acceso a los mercados internacionales de capital y no es un destino de inversión extranjera directa”, enfatizando que no gozó de “booms de inversión salvo cuando tuvo el recurso del petróleo”.

Alejandro Werner, exdirector del FMI.

Para el ex burócrata del Fondo, en Ecuador no se observó “la magia de la dolarización”, y lo único “importante” logrado por el cambio de tipo de cambio allí fue “evitar las altas tasas de inflación y la incertidumbre de precios relativos”.

“Todos los otros beneficios que se le atribuye a la dolarización como efecto de la disciplina que genera, en Ecuador no los vimos. El hecho de que te pongas la camiseta de (Lionel) Messi no quiere decir que eres Messi”, manifestó Werner, y señaló que esta situación también se verificó “en otros casos” de países que dolarizaron sus economías.