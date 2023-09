Autónomos, monotributistas, registrados, informales, jubilados: uno a uno, los sectores beneficiados por las medidas de Massa

Con el lanzamiento para autónomos, el ministro de Economía terminó por incluir a todos los grandes sectores socioeconómicos en alguno de los refuerzos de ingresos para paliar la devaluación post PASO.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria en las elecciones 2023, Sergio Massa, completó este domingo, con el lanzamiento para autónomos de un nuevo régimen simplificado, la lista de los diferentes sectores socioeconómicos que se vieron beneficiados con refuerzos directos o indirectos de ingresos, con el objetivo de aliviar los efectos de la devaluación post PASO.

La depreciación de la moneda por un 22% que el equipo económico resolvió el 14 de agosto pasado, determinó que se pusiera en marcha una serie de anuncios para paliar su impacto en trabajadores formales, trabajadores informales, monotributistas, jubilados, beneficiarios de planes sociales, productores rurales y pymes.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Autónomos: reducción de Ganancias y proyecto de régimen simplificado

Este domingo, Massa anunció beneficios para los trabajadores autónomos (bajo el régimen de Responsable Inscripto). Se trata de un grupo que hasta ahora no había sido alcanzado por las medidas que lanzó el Gobierno en las últimas semanas, ya que exceden el nivel de ingresos de los monotributistas (beneficiados con la quita de IVA) y quedan fuera de la suba del mínimo no imponible de Ganancias, que llega solo a trabajadores en relación de dependencia.

Según el anuncio de Massa, los autónomos de medianos ingresos (es decir, por encima de los monotributistas pero por debajo de los autónomos de alta capacidad contributiva que ganan por ejemplo 1,7 millones de pesos) tendrán los siguientes beneficios inmediatos:

Reducción del porcentaje de retención del impuesto a las ganancias, que va del 5% al 31%, y aumento de los mínimos a partir de los cuales se comienza a retener para los honorarios profesionales Diferimiento del pago del IVA para los meses de setiembre a diciembre de 2023 Diferimiento del pago de los Aportes mensuales de los trabajadores autónomos para los meses de setiembre a diciembre de 2023 Igual que en el caso de las micro empresas, el bono de $60 mil será absorbido en un 100% por el Estado a través de las cargas patronales.

Al mismo tiempo, se enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen intermedio entre los monotributistas y los autónomos de mayores ingresos en el que el pago se determinará como un porcentaje de la facturación denominado "SIMPLE".

Trabajadores formales: suma fija y quita de Ganancias

Los trabajadores formales de bajos y medianos ingresos se vieron beneficiados fundamentalmente con el otorgamiento de un bono de 60.000 pesos en total, dividido en dos cuotas de 30.000 pesos a pagar en septiembre y octubre. Alcanza a trabajadores con ingresos netos de hasta 400.000 pesos pertenecientes tanto al sector privado como al sector público de nivel nacional, mientras que algunas provincias y municipios resolvieron plegarse otorgando sus propios bonos.

En paralelo, los trabajadores formales de bajos y medianos ingresos también podrán obtener un crédito de la Anses por hasta 400.000 pesos a tasa subsidiada del 50% en hasta 48 cuotas. Alcanza a empleados que estén por debajo del piso del impuesto a las ganancias, hoy de 700.875 pesos.

Por otra parte, para los trabajadores formales de altos ingresos el Ministerio de Economía resolvió subir el mínimo no imponible de Ganancias para que alcance un piso elevado, de 15 salarios mínimos, hoy equivalente 1.770.000 pesos, que entrará en vigencia a partir del 1º de octubre. Se calcula que esta medida beneficiará a 800.000 contribuyentes que dejarán de pagar el impuesto.

Jubilados: bono de 37.000 pesos y de 15.000 pesos para PAMI

Los jubilados fueron beneficiados, en primer lugar, con un aumento del bono que usualmente se les otorga junto con el pago de sus haberes. Inicialmente fijado en 27.000 pesos para el trimestre septiembre-noviembre, Massa resolvió elevarlo a 37.000 pesos luego de la devaluación post PASO.

En paralelo, el ministro de Economía anunció este domingo que se otorgará un bono de 45.000 pesos en tres cuotas de 15.000 pesos a los jubilados que reciban el Programa Alimentar del PAMI y cobren hasta una jubilación mínima y media. Este beneficio alcanzará a unos 3 millones de adultos mayores.

De este modo, la jubilación mínima pasará a ser en los hechos de 124.460 pesos hasta el nuevo aumento fijado por ley para diciembre, mientras que quienes estén afiliados al Programa Alimentar del PAMI recibirán una jubilación mínima de 139.460 pesos por los próximos tres meses.

Por su parte, los jubilados de altos ingresos también se verán alcanzados por la suba del mínimo no imponible de Ganancias para la cuarta categoría, que abarca tanto a salarios como a haberes previsionales.

Monotributistas: quita de IVA

En tanto, los monotributistas, no alcanzados por definición por la suba del piso de Ganancias, se verán beneficiados con la quita del IVA para los alimentos de la canasta básica total.

La medida implica que se reintegrará el IVA en las compras con tarjeta de débito por un 21% del total, con un tope de 18.800 pesos por mes. Además, Massa envió un proyecto de ley para hacer permanente este beneficio, que llevaría el tope a 23.000 pesos por mes.

La quita de IVA alcanza a monotributistas de toda la escala, así como también a empleados en relación de dependencia con hasta seis salarios mínimos y a empleadas domésticas.

Trabajadores informales: monotributo productivo

Los trabajadores informales, por otro lado, fueron contemplados con la implementación del Monotributo Productivo, que baja el costo de la cuota mensual y promueve así su incorporación laboral en empresas.

Al contrario, los trabajadores informales plenamente en negro no se ven alcanzados por la quita de IVA para la canasta básica, ya que el reintegro se realiza solo a través de compras con tarjeta de débito y por lo tanto no llega a no bancarizados. El beneficio sí llegará a las empleadas domésticas que estén bajo el Régimen del Personal de Casas Particulares.

Aun así, todavía restan otras medidas para el sector de los trabajadores en negro. El propio Massa adelantó el último sábado que habrá nuevos anuncios para "3 millones de argentinos de la economía informal. También a ellos vamos a extenderle la mano del Estado y defenderlos de la inflación".

En paralelo, el Ministerio de Trabajo se encuentra resolviendo, junto con Economía, los detalles de un régimen de beneficio para los trabajadores de plataforma que trabajan de forma independiente.

Beneficiarios de planes sociales: refuerzo del Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar

Para los beneficiarios de planes sociales, el Ministerio de Economía anunció un refuerzo por única vez de la Tarjeta Alimentar por un 30% extra, que se pagará en dos cuotas. Alcanzará a 2,4 millones de personas.

También habrá un refuerzo por única vez en los Planes Potenciar Trabajo de 20.000 pesos, a pagar en dos cuotas en septiembre y octubre, que alcanzará a 1,3 millones de personas.

Productores rurales: retenciones cero para economías regionales

Para los productores rurales se anunció la eliminación de los derechos de exportación para productos y subproductos de las Economías Regionales a partir del 1º de septiembre en subproductos de exportación de pesca, acuicultura, citricultura, vitivinicultura, maní, tabaco e industria forestal.

Además, la Secretaría de Agricultura lanzó un programa de asistencia con fertilizantes a pequeños productores de trigo y maíz (de hasta 50 hectáreas) afectados por la sequía.

Pymes

Por último, las pymes también se vieron beneficiadas con una serie de medidas. Por un lado, se anunció una línea de crédito de 770 millones de dólares para la prefinanciación de exportaciones, así como la ampliación y bonificación de tasa para la línea de créditos CREAR.

Además, se liberaron todas las SIRAS retenidas a inicios de septiembre para la importación de repuestos, bienes intermedios para la producción y consumo, por un total de 700 millones de dólares.

En tanto, las pymes fueron contempladas dentro de el bono de 60.000 pesos de Massa, ya que el Estado asumirá el 100% del costo para las microempresas y el 50% del costo para las pequeñas empresas mediante la bonificación de contribuciones patronales.