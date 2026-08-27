El fuerte dato sobre las deudas que reveló Jonatan Viale al aire: "El sueldo no alcanza"

El conductor ultra oficialista Jonatan Viale abordó la problemática de la morosidad crediticia en la Argentina y rechazó las versiones que asocian el endeudamiento de las familias con consumos suntuarios o recreativos. Según planteó, la causa estructural de los compromisos impagos radica en el deterioro del poder adquisitivo general.

"Seguramente haya casos donde alguna persona o la gente sacó un crédito para comprar una tele para el mundial, puede haber cinco, diez, quince, doscientos casos, no es el tema de fondo que estamos hablando acá", introdujo el periodista para desestimar esa hipótesis que el gobierno quiso instalar. Acto seguido, remarcó: "Es una desviación del tema, el tema de fondo es que el sueldo no alcanza y por eso mucha gente se endeuda, pero no para la tele para el mundial, la verdad que no".

Las cifras oficiales sobre la morosidad en el país

Para profundizar en el diagnóstico, Viale se basó en un informe difundido por Matías Fernández a partir de estadísticas oficiales, el cual obtuvo amplia repercusión en redes sociales. El conductor desglosó los datos centrales que describen la magnitud y las características del endeudamiento actual en la población.

De acuerdo con el relevamiento presentado al aire, la deuda global involucra a 5.839.000 personas en mora, quienes en conjunto adeudan una suma total de 17 billones de pesos. No obstante, Viale subrayó que una porción considerable de los morosos acumula compromisos de baja cuantía.

Deudas de menor escala: el 40% de los morosos registra pasivos inferiores a los 400.000 pesos.

el 40% de los morosos registra pasivos inferiores a los 400.000 pesos. Capacidad de refinanciación: al tratarse de montos reducidos, son obligaciones consideradas pagables y factibles de reestructurar.

al tratarse de montos reducidos, son obligaciones consideradas pagables y factibles de reestructurar. Volumen monetario: el 65% del monto total de la deuda se concentra en los bancos públicos y privados.

el 65% del monto total de la deuda se concentra en los bancos públicos y privados. Distribución por usuarios: el 30% del total de las personas con mora tiene compromisos con entidades financieras tecnológicas.

Respecto al segmento de menores montos, el periodista insistió en la necesidad de intervenir: "Son deudas chicas pagables que se pueden refinanciar. Por eso se tienen que ocupar más todavía, si fueran deudas grandes, bueno... Son deudas refinanciables, con más razón te tenés que ocupar".

Billeteras virtuales versus entidades bancarias

En su análisis, Viale diferenció el impacto de la morosidad según se mida por la cantidad de personas afectadas o por el volumen de dinero involucrado. En ese sentido, puntualizó que las billeteras virtuales concentran a la mayor cantidad de deudores, aunque con saldos individuales bajos, mientras que el sistema bancario tradicional agrupa los montos más elevados.

"Hay mucha gente debiendo poca plata a Mercado Pago, pero la mayor cantidad de plata se debe a bancos públicos y privados", explicó. La mora de los usuarios se reparte entre plataformas fintech como Ualá y Naranja X, seguidas por bancos privados, créditos rápidos y tarjetas de crédito no bancarias.

Por el contrario, al ordenar las obligaciones según la cantidad de dinero, el esquema cambia de posición: primero se ubican los bancos privados y los bancos públicos, luego las tarjetas no bancarias, las compañías de crédito rápido y, finalmente, las billeteras digitales. "En cantidad de gente se debe más a las billeteras virtuales, en volumen de dinero el problema está con los bancos. Pero nadie habla del Banco Provincia o del banco ese grande, ¿no? Porque son muy poderosos", sentenció el conductor.

El reclamo a los funcionarios y la comparación política

Frente a este escenario financiero, Viale cuestionó la falta de comunicación pública por parte de las autoridades nacionales para clarificar la dinámica de las deudas y reclamó explicaciones oficiales a los integrantes del área económica.

"¿Y por qué será que nadie en el gobierno se toma el trabajo de explicarlo con calma, con serenidad, con paciencia, con empatía? Este chico Ravier, el ministro Caputo, tomarse cinco minutos para explicar el tema de la morosidad pero de verdad", expresó respecto a la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo.

Para finalizar su editorial, el periodista trazó un paralelismo con el escenario electoral de 2019 y advirtió sobre las promesas políticas de la oposición: "Ojo con los cantos de sirena, ojo con los cantos de sirena porque en el 2019 pasó lo mismo: veníamos de Macri y apareció Alberto Fernández y decía lo mismo que está diciendo el kirchnerismo ahora".