Endeudados con narcos: desde PBA denuncian que “se duplicaron los tiros en las piernas”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, contó que en lo barrios populares “los que venden droga o están en alguna organización criminal”, son los que otorgan los créditos y luego “amenazan” a los deudores. De esta manera, “se duplicaron los tiros en las piernas”.

“Los que prestan plata en el barrio son los que venden droga o están en alguna organización criminal, y esto se traduce después en un crecimiento de diferentes delitos violentos que van desde el homicidio, intento de homicidio, lesiones graves, y amenazas con armas de fuego que se han duplicado en los primeros 4 meses del año respecto del año pasado”, contó el funcionario.

“Se duplicaron los tiros en las piernas, es parte de este fenómeno, de generar lesiones graves vinculadas a la deuda de dinero”, dijo. En ese sentido, Alonso contó que frente a esos hechos, “desarticulamos esos lugares y los metemos presos porque es un delito grave”.

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Sin embargo, el ministro advirtió que son problemáticas que “están en el ámbito de lo privado”, porque para que el Estado actúe, “la familia tiene que denunciar la extorsión, la amenaza. Y en general, estas situaciones le pasan a sectores que son muy vulnerables”.

Respecto de las organizaciones criminales, Javier Alonso brindó mayores detalles de cómo funciona el narcomenudeo en los barrios más carenciados de la provincia de Buenos Aires. El dirigente dijo que dicha realidad “es muy rentable”, porque “cuando desarmas un punto de venta, al otro día se arma en otro lugar porque hay una gran demanda… prácticamente no hay bunkers, porque ahora se hacen con jóvenes con mochilas que están en un lugar y mañana en otro lugar, y así”.

Es por ello que “el punto de venta de droga triplica la ganancia en 24 horas”. “Esto va construyendo un mercado ilegal y una vez que se consolidó, es decir que hay una organización en un determinado barrio, empieza a tranzar diferentes bienes entre ellos los préstamos”, indicó Alonso.

PBA investigará a las billeteras virtuales

La semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, anunciaron que el gobierno provincial abrirá expedientes por las denuncias de usuarios endeudados con billeteras virtuales por acoso, hostigamiento e incumplimiento de las condiciones de Defensa al Consumidor por parte de las fintech.

Según informó Costa, las denuncias son contra "Mercado Libre y Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá y Personal Pay, las más denunciadas por incumplimiento". El ministro contó que, "solamente en el primer semestre de este año", Defensa al Consumidor recibió más de 2.20 denuncias contra billeteras virtuales.

"Ya abrimos un expediente y una investigación a partir de las denuncias y acciones de oficio por parte de la dirección de Defensa al Consumidor con imputaciones vinculadas con las denuncias que estamos recibiendo: acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas por los préstamos personales que ofrecen, falta de información clara y precisa en las condiciones particulares de los préstamos, falta del botón de arrepentimiento visible, destacado y en el primer acceso. Y vamos a también pedir informes para que las empresas detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés", profundizó, antes de agregar que pedirán que se detalle "cuál es la composición real del costo financiero total".

"Ya la investigación y las acciones están en curso y, a partir de este momento, vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas para que presenten sus descargos y empezar a tomar las medidas correspondientes", continuó y agregó: "Las multas que establece la legislación en caso de demostrarse estas conductas y estos incumplimientos son de hasta 1.883 millones de pesos en casos de demostrarse". Además, si se comprueban las acusaciones, tendrán "la obligación de revertir todos los incumplimientos y todas las acciones que van en contra de la normativa vigente".