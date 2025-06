Alarmante desempleo en Gran Córdoba: subió a 9,2% y es de los más altos

A poco más de un año y medio de gobierno de Javier Milei, la zona del Gran Córdoba es una de las más afectadas por el desempleo. Durante el primer trimestre de 2025 la falta de trabajo alcanzó su punto más alto con 9,2%, según números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata de un salto de 1,2 puntos más que en el mismo período del 2024.

En línea con lo sucedido a nivel nacional, las cifras oficiales sobre desocupación mostraron un aumento en primer trimestre de este año. En su informe, el Indec develó una suba en el desempleo de la población económica activa que alcanzó el 7,9% durante los primeros tres meses del 2025.

Sin embargo, en el Gran Córdoba, uno de los polos industriales más importantes del país, esa cifra llegó a 9,2%, que se traduce en una pérdida neta de 11 mil empleos. En el mismo período del año pasado, había un 8% de cordobeses de esta región que no tenían trabajo. De esta manera, el desempleo creció un 1,2% entre ambos momentos, similar a lo ocurrido en todo el país, donde el promedio dio un 1,5%.

Otra de las regiones que también mostró un alto deterioro de los empleos fue Gran Buenos Aires, donde se registró un 9,1% en el primer trimestre. Con estos números del Gran Córdoba y Gran Buenos Aires, dos de las zonas con los mayores corredores industriales del país, se observan las consecuencias del modelo económico libertario.

En su estudio sobre el Mercado de Trabajo que informó este jueves, el Indec reveló que en los primeros meses del año, 350 mil personas perdieron su empleo y se registró un total de 1,7 millones de desocupados.

Casi 250.000 cuentapropistas más

"Lo relevante no es la suba del desempleo, que en comparación con un año atrás es marginal. Lo importante es el cambio de la composición de la ocupación. Crecieron mucho la ocupación por cuenta propia y los asalariados no registrados. O sea, tenés niveles de desocupación relativamente similares a los de un año atrás, pero la composición de la ocupación es mucho más precaria", consideró Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en diálogo con El Destape.

Concretamente, el Indec mostró que del total de trabajadores ocupados, hay un 27,3% que es "no asalariado" (es decir que no recibe un salario fijo), de los cuales el 86% es cuentapropista. Hace un año, los "no asalariados" eran menos, un 25,3% de la población ocupada (de los cuales también un 86% era cuentapropista). Traducido en números concretos, esto quiere decir que en solo un año hay 244.800 trabajadores por cuenta propia más.