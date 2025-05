Las alimenticias advierten por el cierre de fábricas: "Todos hacen lo imposible"

Las empresas alimenticias nucleadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la cámara del sector, advirtieron por el peligro del cierre fábricas ante las bajas ventas y alertó sobre la baja generalizada del consumo bajo el gobierno de Javier Milei.

"Todo el mundo hace lo imposible para mantener las fábricas abiertas", afirmó el responsable pyme de la COPAL y presidente del Movimiento Nacional Pyme (MONAPY), Alejandro Bestani, en diálogo con El Destape AM 1070.

El también presidente de Alimentos Inca señaló que "desde el año pasado tuvimos una caída que se ha mantenido estable hasta se ha recuperado lentamente por momentos" y explicó que "este año tuvo una caída mayor, pero es muy heterogéneo".

"No es un año eufórico, de ninguna manera. Creo que la ciudadanía se está recuperando muy lentamente de un poder adquisitivo y eso se traduce en la capacidad de consumo", expresó Bestani.

En ese marco, advirtió que hay un límite a la suba de precios debido al temor a no vender: "En términos generales, salvo cosas muy excepcionales que se han hecho muy visibles, en cuanto a la dinámica de precios hay mucha responsabilidad y mucha cautela, que está dada por el realismo de que todos necesitamos vender y si pones un precio muy alto no vendes". "Hay un límite en el poder adquisitivo con lo cual no vas a ver grandes cambios" en los precios, resumió.

"Hay que adaptarse a la realidad", dijo ante la consulta por una posible reinvención de su empresa para importar insumos o productos terminados. "Todo el mundo hace lo imposible para mantener las fábricas abiertas", expresó y agregó: "Creo que esta realidad puede ser abrumadora". "En las góndolas de supermercados hay menos marcas", opinó Bestani,

El gobierno de Milei tiene una restricción del consumo muy importante", siguió el empresario del rubro de alimentos. "Esta es una etapa difícil, compleja", agregó.

Advierten por una fuerte dispersión de precios en los alimentos

Un mismo producto puede variar significativamente de precio en distintos comercios, incluso dentro del mismo barrio, lo que refleja la dispersión de precios que hay actualmente en el mercado, de acuerdo con un relevamiento privado de la consultora Focus Market. El desfasaje se da tras la salida del cepo cambiario y la instauración del esquema de dólar entre bandas.

En la categoría almacén, la diferencia de precios más significativa en los productos de la misma marca y cantidad se encontró en el azúcar y la yerba, donde la diferencia de comprar en un Supermercado Mayorista versus Supermercado Oriental, es del 34%.

En el caso de la categoría frutas y verduras, la mayor diferencia de precios se relevó en el kilo de lechuga mantecosa, donde la diferencia de comprar este producto en una verdulería o supermercado oriental frente a una tienda express, es del 77%.

La categoría carnes presenta la mayor dispersión de precios con respecto al resto de las categorías, donde la diferencia de comprar un kilo de bondiola de cerdo en un Supermercado Mayorista frente a un Hipermercado, es del 89%.