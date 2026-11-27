Mientras Javier Milei y Luis Caputo buscan instalar que la recesión fue temporal y que la economía ya volvió al sendero del crecimiento, las consultoras advierten que la actividad cayó nuevamente en octubre, mostrando que continúa el escenario de total estancamiento vigente desde inicios de año.

{{{htmlAmp}}}

"La caída en el tiempo no la vamos a tener, porque la recuperación se va a verificar en octubre y en noviembre", había dicho a inicios de esta semana el secretario de Finanzas, Federico Furiase. Pero, lamentablemente para el equipo económico, este pronóstico no parece estar cumpliéndose.

Los anticipos de la actividad de octubre se conocieron poco más de 24 horas después de que el Indec confirmara virtualmente que la economía se encuentra en recesión. En concreto, la economía cayó en octubre pasado un 0,3% respecto a septiembre y un 1% en relación a octubre de 2025, según la estimación de Analytica.

Otras consultoras ofrecen estimaciones aún peores. Para Equilibra, la actividad de octubre bajó un 0,5% desestacionalizado en relación a septiembre y un 2,5% respecto a octubre del año pasado. Mientras que para OJF la caída fue de un 0,3% intermensual y de un 2,3% interanual.

Más allá del número exacto, también las consultoras que no aventuran una cifra final coinciden en pronosticar un octubre magro, con indicadores en tendencias divergentes. Para Outlier, "el panel de octubre da señales mixtas", con subas intermensuales en agro, energía, automotrices y créditos, pero con bajas en la construcción, comercio, siderurgia, industria y recaudación.

De modo similar, LCG advirtió, tras conocerse el EMAE de sepiembre, que "los primeros datos de octubre muestran más rojos que verdes: caen los préstamos, el consumo de bienes durables, la construcción y varios sectores importantes de la industria. Aun así, los verdes aparecen en variables de peso, como el consumo masivo (Scentia)".

La recesión técnica y la negación del Gobierno

Las proyecciones de los privados evidencian que no se está cumpliendo el escenario esperado por el Gobierno. El martes, el Indec confirmó lo que ya se daba por sentado, es decir, que la economía entró oficialmente en recesión.

Esto se debe a que el el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de septiembre creció un 1,1% intermensual, por lo que no llegó a compensar la caída de un 2,5% de julio y la leve recuperación de un 0,4% de agosto, Así, el tercer trimestre cerró oficialmente con una baja del 1,8%. Sumado a la baja de un 0,6% del segundo trimestre, esto implica que se cumple el criterio tradicional de recesión técnica, de dos trimestres seguidos en caída.

Sin embargo, el Gobierno buscó minimizar esta noticia argumentando que la baja ocurrió esencialmente en julio por motivos coyunturales o externos, pero que la economía ya volvió al sendero de crecimiento en agosto y septiembre, como muestra el Indec.

Así, los funcionarios salieron a afirmar que la definición convencional de recesión técnica, utilizada a nivel mundial, es "arbitraria" y que se trata de un dato meramente estadístico, sin demasiado trasfondo en la economía real.

Más fundamentalmente, el equipo económico destacó que en todo caso se trató de una recesión corta, porque la economía volverá a crecer tomando entero el cuarto trimestre.

Una economía que sigue totalmente planchada

Ese último punto es probablemente cierto. Las consultoras estiman que, aun con la caída de octubre, la actividad seguramente crezca en el cuarto trimestre "si se mantiene en noviembre y diciembre", señaló Analytica. Hasta ahora, el último REM del Banco Central, elaborado a fines de octubre, espera para el cuarto trimestre un crecimiento del 2%.

Pero la propia Analytica advierte que este crecimiento del último trimestre se debe básicamente al efecto "arrastre" del tercero. Es decir, a que la caída de julio dejó en todo el tercer trimestre una baja base de comparación, por lo que el cuarto trimestre podría crecer incluso cuando se encuentre por debajo del nivel de septiembre.

En otras palabras, lo que subyace a todas estas cifras, y al efecto serrucho de crecimiento en un mes y caída en el siguiente, es una economía totalmente planchada desde inicios de año. Sin ir más lejos, la serie tendencia-ciclo del EMAE, que borra estacionalidades e irregularidades, tiene una variación de 0,0% intermensual en todos los meses desde febrero pasado.

Así, las consultoras volvieron a recortar su pronóstico de crecimiento del PBI para todo 2026, ahora a solo un 1% según Outlier. Hasta hace no poco, el Gobierno pronosticaba que sería del 3%, e incluso el Presupuesto 2026 lo ubicaba en un 5%.

Lo que hay, pese a lo que dicen Milei y Caputo, es una economía en la que, por el peso negativo de la industria y el comercio, no hay signos claros de recuperación a la vista. Nada hace pensar que la situación puede cambiar si las variables siguen siendo las mismas.