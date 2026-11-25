Qué es una recesión en Argentina

La economía argentina volvió a mostrar señales de debilidad durante el tercer trimestre de 2026. Si bien el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), registró una recuperación del 1,1% en septiembre respecto de agosto, la mejora no habría sido suficiente para revertir la contracción acumulada durante los meses anteriores.

{{{htmlAmp}}}

De esta manera, la Argentina habría ingresado en una recesión técnica, un fenómeno que se produce cuando el Producto Bruto Interno (PBI) registra dos trimestres consecutivos de caída en términos desestacionalizados.

El escenario se presenta en un contexto de mayor incertidumbre financiera, presión sobre el tipo de cambio y una marcada heterogeneidad en el desempeño de los distintos sectores productivos.

Qué implica una recesión

Qué es una recesión técnica y cómo se mide

En términos económicos, se considera que un país atraviesa una recesión técnica cuando su Producto Bruto Interno registra variaciones negativas durante dos trimestres consecutivos respecto de los períodos inmediatamente anteriores, una vez descontados los efectos estacionales.

El PBI es el indicador que mide el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía durante un período determinado. Su evolución permite identificar etapas de expansión, estancamiento o contracción. La denominación "técnica" responde a un criterio estadístico ampliamente utilizado por los economistas para identificar períodos de retroceso de la actividad.

Sin embargo, ingresar en una recesión técnica no implica necesariamente que todos los sectores productivos estén en caída ni que el país atraviese una crisis económica generalizada. Para determinar la profundidad del deterioro también deben analizarse otras variables, como el empleo, el consumo, la inversión y los ingresos de los hogares.

Por qué la Argentina habría entrado en recesión técnica en 2026

La economía argentina registró una contracción del 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 respecto de los primeros tres meses del año. Posteriormente, la actividad económica sufrió una caída mensual del 2,8% en julio, seguida de una recuperación del 0,1% en agosto y del 1,1% en septiembre.

Aunque el último dato mostró una mejora, el desempeño acumulado del período apunta a una nueva contracción trimestral. Las consultoras privadas Equilibra y Analytica habían estimado una caída del 2,5% para el tercer trimestre, mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) proyectó un retroceso del 2,3%.

El EMAE permite anticipar la trayectoria de la economía, aunque la confirmación bajo el criterio estricto de recesión técnica dependerá de la publicación de las cifras trimestrales del PBI.

Qué es una recesión técnica

Una economía a dos velocidades: qué sectores crecen y cuáles retroceden

Uno de los aspectos que caracteriza el desempeño de la economía argentina es la disparidad entre las distintas ramas de actividad. Mientras que sectores como la energía, la minería, el agro y la intermediación financiera mostraron un mejor comportamiento, otras actividades vinculadas directamente con el mercado interno enfrentaron mayores dificultades.

Entre los sectores más afectados se encuentran la industria manufacturera y el comercio, mientras que la construcción exhibió señales de estancamiento. Esta dinámica explica por qué una contracción del nivel general de actividad puede coexistir con oportunidades de crecimiento e inversión en determinados segmentos de la economía.

Desde el Gobierno, los funcionarios económicos relativizaron el alcance de la definición estadística y destacaron que el retroceso no se extiende de manera uniforme a todos los sectores.

Qué consecuencias tiene una recesión técnica para la economía argentina

Una contracción económica puede generar efectos sobre las empresas, los trabajadores, los consumidores y las cuentas públicas. Su magnitud dependerá de la duración y profundidad del retroceso.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Menor consumo: los hogares pueden reducir sus gastos y postergar compras ante la incertidumbre económica.

Caída de la producción: las empresas pueden ajustar sus niveles de actividad frente a una menor demanda.

Menor creación de empleo: las compañías pueden limitar las contrataciones, reducir jornadas laborales o recurrir a suspensiones.

Postergación de inversiones: la incertidumbre sobre la recuperación económica puede demorar nuevos proyectos productivos.

Menor recaudación tributaria: la reducción del consumo y de la actividad comercial puede afectar los ingresos fiscales.

Presión sobre la rentabilidad empresarial: una caída de las ventas puede dificultar la cobertura de los costos operativos.

No obstante, estos efectos no necesariamente se producen de manera simultánea ni con la misma intensidad en todos los sectores.