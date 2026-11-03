Para una economía endeudada no hay nada más nefasto que una administración de los recursos libertaria. Al problema estructural de restricción externa de la Argentina, profundizado con la exorbitante deuda emitida por el macrismo, se suma la entrega de recursos que llevó a cabo el actual gobierno anarcocapitalista que promueve la fuga de capitales. El modelo económico que impulsa el gobierno de Milei tiene como pilar la promesa de que el agronegocio, la minería y los hidrocarburos aportarán los dólares que la economía argentina necesita para dejar atrás la restricción externa. Pero si esa apuesta va acompañada de una extranjerización del negocio, la ecuación da un resultado completamente distinto.

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En lugar de quedar los dólares producidos de las exportaciones en la economía local, una parte creciente de esas divisas se canaliza hacia las casas matrices, mediante giros de dividendos, préstamos intrafirma y operaciones con filiales radicadas en guaridas fiscales, una tendencia que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) habilitará a profundizar cuando los proyectos adheridos queden liberados de la obligación de liquidar sus exportaciones en el mercado de cambios.

Del campo a la minería: la trama detrás de las divisas que no quedan en el país

Un informe elaborado por los economistas Gustavo García Zanotti y Martín Schorr, titulado "Extractivismo: la disputa por los dólares y la renta", pone en discusión esa premisa a partir del análisis de quiénes son los dueños de los commodities que exporta el país, cuánto ganaron durante la gestión libertaria y hacia dónde fue ese excedente. Según el estudio, se configura en la Argentina "un extractivismo de múltiples dimensiones: no solo de los recursos naturales, sino también de las divisas generadas por su explotación y de los ingresos fiscales que el Estado resigna mediante beneficios tributarios y regímenes promocionales". Los autores advierten además que "la inserción exportadora, por sí misma, no garantiza que los recursos generados permanezcan en la economía ni que se transformen en nuevas capacidades productivas".

¿Quiénes son los verdaderos dueños de los commodities en la Argentina?

El informe relevó la estructura de propiedad de 24 empresas del agronegocio, el litio, el resto de la minería y los hidrocarburos que, en conjunto, concentran el 38% de las exportaciones del país. Para los investigadores, en una economía con restricción externa, esa concentración otorga a un grupo reducido de compañías una posición estratégica en la provisión de divisas que "puede condicionar significativamente el diseño y la implementación de las políticas públicas".

En el complejo agroexportador, las ventas al exterior de las ocho principales firmas pasaron de 23.033 millones de dólares en 2023 a 29.311 millones en 2025. El primer lugar lo ocupó en 2025 la estadounidense Cargill, con 5.265 millones de dólares, seguida por Viterra (ex Oleaginosa Moreno), con 5.236 millones; Aceitera General Deheza, del grupo Urquía, con 4.215 millones; la francesa LDC (Dreyfus), con 3.880 millones; la china Cofco, con 3.826 millones; Bunge, con 3.113 millones; Molinos Agro, de la familia Pérez Companc, con 2.225 millones, y la Asociación de Cooperativas Argentinas, con 1.551 millones.

El trabajo recuerda que la caída de Vicentin en concurso de acreedores permitió a Glencore, a través de Oleaginosa Moreno, ganar participación a expensas de la firma santafesina, y que esa multinacional ocupó desde 2020, con una filial propia en Paraguay, el lugar que antes tenía la sociedad vinculada a Vicentin en la importación temporaria de soja paraguaya, un régimen que permite procesar el grano sin pagar aranceles y descontar su valor de la base sobre la que se calculan las retenciones.

En el litio, el control está en manos de capitales extranjeros. Minera del Altiplano pertenece a la británica Rio Tinto; Sales de Jujuy tiene a Rio Tinto con el 67% de las acciones y a la japonesa Toyota Tsusho con el 25%, y Minera Exar está controlada por la china Ganfeng Lithium, con el 46%, y la canadiense Lithium Argentina, con el 44,8%. La provincia de Jujuy participa de manera minoritaria a través de JEMSE, en el marco de acuerdos por los cuales resignó ingresos por regalías a cambio de acciones, con el resultado de que en 2025 las regalías representaron menos del 1% de los ingresos públicos provinciales. Las tres firmas exportaron 820 millones de dólares el año pasado.

El resto de la minería, con exportaciones por 3.480 millones de dólares en 2025, también está dominado por compañías extranjeras. Minera Argentina Gold, que opera Veladero, está controlada por la canadiense Barrick Gold y fue la principal exportadora del rubro, con 1.386 millones; Oroplata, titular de Cerro Negro, pertenece a la estadounidense Newmont; Cerro Vanguardia es en un 92,5% de AngloGold Ashanti; Minera Santa Cruz se reparte entre la británica Hochschild Mining y la canadiense McEwen Mining, y Lindero y Cerro Moro responden a las canadienses Fortuna Silver Mines y Pan American Silver.

En petróleo y gas, la estructura es más heterogénea. YPF, con exportaciones por 2.110 millones de dólares en 2025, combina el control estatal con una porción significativa de capital en manos de fondos de inversión extranjeros y mantiene su asociación con Chevron en Vaca Muerta. Vista, que exportó 1.667 millones, es dirigida por Miguel Galuccio, ex CEO de YPF entre 2012 y 2015, un recorrido que el informe vincula con el fenómeno de la puerta giratoria, y cuenta entre sus inversores con la noruega Equinor y el Fondo Soberano de Arabia Saudita. Pan American Energy, que vendió al exterior 1.115 millones de dólares, es una asociación entre Bridas, de la familia Bulgheroni y la china CNOOC, y la británica BP, mientras que Tecpetrol y Pluspetrol pertenecen a los grupos de las familias Rocca y Rodríguez, respectivamente.

Récord de rentabilidad sin inversión: la bicicleta financiera de los grupos exportadores

El trabajo analiza un panel de ocho de estas compañías (Molinos Agro, Minera Exar, Minas Argentinas, Pan American Energy, Tecpetrol, Pluspetrol, Vista e YPF) y detecta que, en el primer semestre de 2026, sus ganancias treparon a 7,3 billones de pesos a valores de junio, casi cuatro veces lo registrado en el mismo período de 2025, cuando habían sido de 1,86 billones. La rentabilidad, medida como la relación entre ganancias operativas y ventas, pasó del 7% al 24%. Los autores atribuyen esa mejora a la devaluación de diciembre de 2023, a la reducción de los derechos de exportación para el agro y la minería, aplicada en el agro para acelerar la liquidación de divisas antes de las elecciones legislativas, y al aumento de los precios internacionales en un contexto de conflictos bélicos.

Ese salto no tuvo un correlato en la inversión productiva, que en el primer semestre de 2026 se ubicó en 7,48 billones de pesos, apenas por encima de los 7,4 billones de 2025 y por debajo de los 8,08 billones de 2024. En cambio, el stock de inversiones financieras de las ocho firmas pasó de 2.481 millones de dólares a mediados de 2024 a 5.282 millones a mediados de 2026. A eso se suma un endeudamiento que llegó a 24.604 millones de dólares, más de 10.000 millones por encima del nivel de 2023, que en los primeros seis meses de este año generó intereses por 1.568 millones, con YPF y Pluspetrol como las firmas con mayores compromisos.

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) calculó que la inversión promedio anual en el agro, la minería y los hidrocarburos durante 2024 y 2025 fue un 11,3% más baja que el promedio del gobierno del Frente de Todos, y que "entre 2025 y 2026, el sector de hidrocarburos generó una demanda por motivos financieros de 4.832 millones de dólares".

Fuga legalizada: el impacto de la flexibilización del BCRA y el esquema RIGI

A partir de enero de 2026, el Gobierno habilitó a las empresas a girar al exterior los dividendos correspondientes a los ejercicios iniciados desde 2025, en un esquema que el Banco Central había establecido con la Comunicación "A" 8226. Según los datos del BCRA procesados en el informe, en el primer semestre de este año el agro, el petróleo y la minería remitieron utilidades por 1.276 millones de pesos, frente a cero en el mismo período de 2025 y a 97 millones en 2024.

El petróleo explicó 851 millones de dólares de ese total, las oleaginosas y cereales 256 millones y la minería 169 millones. En el conjunto de la economía, de acuerdo con lo que difundió el propio Banco Central, las empresas giraron 2.600 millones de dólares en dividendos durante el primer semestre, el mayor volumen para ese período en más de una década. Entre las firmas del panel, Molinos Agro y Pan American Energy remitieron en conjunto unos 160 millones de dólares a sociedades controlantes radicadas fuera del país, estructuradas mediante holdings en jurisdicciones con tratamiento fiscal favorable para los dividendos. El informe advierte que las ocho compañías acumulan resultados no asignados por 18.000 millones de dólares y que "una eventual flexibilización adicional de las restricciones cambiarias podría habilitar la transferencia al exterior de una porción significativa de esos recursos", lo que incrementaría la demanda de divisas.

El RIGI agrega otro canal de salida. El artículo 198 de la Ley Bases establece que los proyectos adheridos quedarán exceptuados de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios el 20% de sus cobros de exportaciones a los dos años de su puesta en marcha, el 40% a los tres años y el 100% a los cuatro años, plazos que se acortan a uno, dos y tres años para los proyectos declarados de exportación estratégica de largo plazo. Sobre este punto, García Zanotti y Schorr señalan que "las exportaciones emprendidas por las firmas adheridas al RIGI tendrán la opción de no liquidar las divisas al mercado cambiario. Es decir, podrán remitirlas a sus casas matrices si así lo desean".