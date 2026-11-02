YPF solicitó la adhesión al RIGI para Bajo del Toro, un proyecto en Vaca Muerta que contempla una inversión de US$ 8.729 millones.

YPF presentó una solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar el proyecto Bajo del Toro, ubicado en el norte de Vaca Muerta. La iniciativa contempla una inversión estimada de US$ 8.729 millones a lo largo de su desarrollo y apunta a incrementar la producción de petróleo y gas no convencional en la Argentina.

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El proyecto incluye las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, donde YPF posee el 65% de participación y Vista Energy Argentina S.A.U. el 35% restante. La operación de ambas áreas está a cargo de la petrolera de mayoría estatal.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por la compañía, el desarrollo permitirá alcanzar una producción aproximada de 80.000 barriles de petróleo diarios y 3 millones de metros cúbicos de gas por día durante el período comprendido entre 2033 y 2040.

Cómo es Bajo del Toro, el nuevo megaproyecto de YPF en Vaca Muerta

Bajo del Toro es un desarrollo de petróleo no convencional que también contempla la producción de gas asociado. Su ejecución requerirá importantes inversiones en infraestructura y equipamiento para sostener las operaciones durante las próximas décadas.

Uno de los principales componentes del proyecto será la perforación de 440 pozos a lo largo de su vida útil, con el objetivo de aprovechar el potencial productivo de las áreas ubicadas en el norte de Vaca Muerta.

Además de las actividades de perforación y extracción, la iniciativa contempla la construcción de infraestructura destinada al tratamiento y transporte del petróleo y el gas producido.

Estas instalaciones serán necesarias para acompañar el crecimiento de la producción y permitir la evacuación de los hidrocarburos desde las áreas de explotación hacia los sistemas de transporte correspondientes.

Exportaciones por US$ 25.000 millones y 2.900 puestos de trabajo

Otro de los aspectos centrales del proyecto es su impacto económico. Según las proyecciones difundidas por YPF, Bajo del Toro podría generar exportaciones por aproximadamente US$ 25.000 millones entre 2027 y 2055.

La cifra representa una estimación para todo el período de desarrollo y producción, por lo que estará sujeta a la evolución del proyecto y a las condiciones del mercado energético.

En materia de empleo, la compañía prevé la generación de alrededor de 2.900 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción.

El desarrollo también demandará infraestructura, equipamiento y servicios especializados, actividades que forman parte de la cadena de valor de la industria hidrocarburífera.

Qué implica la solicitud de ingreso al RIGI

La presentación realizada por YPF busca incorporar Bajo del Toro al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, un esquema destinado a promover proyectos de gran escala mediante beneficios y condiciones específicas para las inversiones que resulten aprobadas.

La solicitud constituye un paso administrativo para acceder al régimen, aunque no implica que el proyecto ya haya obtenido la aprobación definitiva.

Con esta iniciativa, YPF busca avanzar en el desarrollo de una de las zonas con mayor potencial productivo de Vaca Muerta y ampliar su capacidad de extracción de hidrocarburos no convencionales.

El proyecto Bajo del Toro se suma así a la estrategia de expansión de la actividad petrolera y gasífera, con una inversión proyectada de largo plazo, mayores volúmenes de producción y una expectativa significativa de generación de divisas y empleo.