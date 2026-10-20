Servicios públicos: las tarifas ya se comen el 13% del salario

Pagar los servicios públicos pesa cada vez más en el bolsillo. Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), un hogar del AMBA sin subsidios necesita $ 266.456 por mes para cubrir luz, gas, agua y transporte. La cifra equivale al 13% del salario promedio y es 56% más alta que hace un año, cuando la inflación estimada fue de 33%.

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Las tarifas se comen una porción mayor del sueldo

Con un salario registrado promedio estimado en $ 2.062.611, hoy alcanza para pagar 7,7 canastas de servicios públicos. En octubre de 2025 alcanzaba para 9,3.

Dicho de otro modo: en un año, el peso de las tarifas en el ingreso pasó de alrededor del 10,8% al 12,9%. Los sueldos no acompañaron el ritmo de los aumentos.

La brecha es todavía más amplia si se mira desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, la canasta de servicios del AMBA se encareció 860%, mientras que los precios en general subieron 261%, según la estimación del IIEP con datos del INDEC y el relevamiento de expectativas del Banco Central.

¿Cuánto se paga por cada servicio?

El informe desagrega el gasto mensual de un hogar sin subsidios:

Transporte: $ 129.433.

Electricidad (usuario N1): $49.739.

Agua (sin subsidios, consumo medio): $44.948.

Gas (usuario N1): $42.336.

El transporte, la mitad de la canasta

El colectivo y el tren explican el 49% del gasto y son el rubro que más pesa sobre los ingresos del hogar. En el último año, el gasto en transporte subió 69%, más del doble que la inflación, y aportó por sí solo 31 de los 56 puntos de aumento de la canasta.

Desde diciembre de 2023, el transporte acumula una suba de 1.513%. El IIEP lo atribuye a la regla que ajusta el boleto en la Ciudad por inflación más 2%, a los saltos en las líneas interjurisdiccionales en marzo, abril, junio y julio, y a que eran las tarifas más atrasadas.

A eso se suma un recorte para los sectores vulnerables: el descuento de la tarifa social de la SUBE para jubilados, beneficiarios de la AUH, estudiantes y desempleados bajó del 56% al 46%. Y la presión no terminó. El costo técnico del boleto de colectivo es de $2.134, un 132% más que el boleto mínimo de la Ciudad, de $920.

Gas, luz y agua, también por encima de la inflación

En la comparación interanual, el gasto en electricidad subió 49%, el de gas 47% y el de agua 41%. Todos superaron a la inflación del período. Medido desde diciembre de 2023, el gas es el servicio que más aumentó después del transporte: 1.391%. La luz acumula 387% y el agua, 573%.

¿Por qué en octubre la canasta bajó 0,7%?

En la comparación mensual, la canasta registró una leve baja de 0,7% frente a septiembre. No se debió a una baja de tarifas, sino al fin del invierno.

El gas subió 2,3% en el cargo fijo y 2,6% en el variable, pero el menor consumo de primavera hizo que la factura cayera 14,2%. En electricidad, una suba de 1,6% a 2,4% se compensó con un consumo algo menor y la factura quedó prácticamente igual (-0,1%).

En cambio, el agua subió 5,6% y el transporte, 2,2%, impulsado por un aumento de 3,6% en las líneas de colectivo de la Ciudad.

Menos subsidios, más carga para los hogares

Hoy las tarifas cubren en promedio el 57% del costo de los servicios y el Estado paga el 43% restante.

Los subsidios a la energía y el transporte cayeron 3% real en el acumulado del año. Detrás del promedio hay dos tendencias opuestas: los subsidios energéticos crecieron 8% real por el mayor costo de la energía en el invierno, mientras que los del transporte se recortaron 25% real.

En los últimos doce meses, los subsidios son 61% menores que en diciembre de 2023 y 74% inferiores al pico de junio de 2022. Según el IIEP, la baja de subsidios explica buena parte del superávit fiscal primario: entre enero y septiembre, el recorte fue de $2,1 billones, frente a un superávit de $4,1 billones.