Viernes negro: el Banco Central vendió 350 millones de dólares, la cifra más alta del año

El Banco Central vendió U$S 350 millones, la cifra más alta del año

El Banco Central vendió U$S 350 millones y las reservas cayeron por debajo de los U$S 28.000 millones durante un viernes negro para el Gobierno de Javier Milei. La autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili efectuó la operación de venta más alta de 2025 en medio de las negociaciones del Gobierno con el FMI.

De esta forma, las reservas internacionales terminaron en U$S 27.995 millones. En el día bajaron U$S 579 millones, en el mes cayeron U$S 312 millones y en el año bajaron U$S 1.612 millones.

Mercados cierran un febrero para el olvido con caída del 15% en la Bolsa: qué pasó

Con renovados interrogantes sobre la marcha de la negociación con el FMI, los mercados operaron en febrero con fuertes caídas. El S&P Merval pierde un 15% en dólares en el mes, mientras el Riesgo País se dispara un 24%.

La asunción de Donald Trump y sus anuncios de aranceles a las importaciones generaron tensión y dudas en los mercados. A nivel local, el efecto $LIBRA potenció la tendencia negativa previa, mientras los operadores tratan de determinar en qué estado se encuentra la negociación entre la Argentina y el FMI, que objetaría la estrategia cambiaria.

Este viernes, el S&P Merval intenta un rebote con una suba del 2%, a 2.237.096,28 puntos básicos. Los papeles que más suben son los de Pampa Energía (+4,7%), Grupo Supervielle (+3,3%) y Metrogas (+2,1%). Pero en el mes sufren fuertes pérdidas: las más relevantes son las Sociedad Comercial del Plata (-25,4%), Transener (-24,6%) y Banco de Valores (-17,6%).

Los bonos también suman una nueva jornada negativa. Los que más caen son el Global 2041 (-1,1%), el Global 2038 (-0,9%), y el Bonar 2038 (-0,8%). En febrero, la deuda soberana en dólares se desploma hasta 8,3%, mientras que el riesgo país se dispara 24% hasta los 769 puntos.

Analistas hablan de "impaciencia" por parte del mercado por la demora en un acuerdo con el Fondo. Argentina negocia con el FMI la renovación de un crédito por US$ 44.000 millones, lo que podría permitir al país el arribo de fondos frescos para recomponer las reservas negativas del Banco Central.

Con el objetivo de lograr en un acuerdo, la directora adjunta del FMI, Gita Gopinath, mantuvo este viernes una reunión virtual con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La funcionaria habló de "avances" en la negociación, confirmó que las negociaciones incluyen "un nuevo acuerdo respaldado por el Fondo" para la Argentina, pero no se refirió una necesidad cada vez más imperiosa de Javier Milei para reforzar las reservas y levantar el cepo: los fondos frescos.

El contacto se produjo en momentos en que los mercados empiezan a mostrar impaciencia por tener novedades de un desembolso de fondos frescos para la Argentina por parte del organismo multilateral. El diálogo se suma al de los últimos días entre Javier Milei y Kristalina Georgieva, y de Caputo con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.