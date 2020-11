Este lunes la cámara que agrupa al complejo sojero informó esta semana que la liquidación de dólares del sector en octubre, mes en que comenzó a regir la baja en retenciones, fue inferior a la de igual mes del año pasado y respecto de septiembre previo. En términos estrictos de ingreso de divisas, la liquidación fue la menor de diez años.

Según el reporte de la cámara de aceiteros y cerealeros, en octubre se liquidaron 1.787.449.659 dólares, un 4,1% por debajo de septiembre previos (1.787.449.659 dólares) y un 13,2% menos a igual mes del año pasado (1.978.222.227 dólares). El monto liquidado desde comienzos de este año asciende a 16.849.288.937 dólares, un 11,01% inferior a igual período del año pasado (18.950.449.206 dólares).

Una serie de publicaciones del economista Gonzalo Rondinone cruza los datos de liquidación con precios y producción. Según un comparativo del Centro de Estudios y Formación Marxista (CEFMA), la liquidación del mes pasado se ubica en el promedio histórico desde 2012, aunque la expectativa era un salto en ese ingreso de divisas como respuesta a la baja de retenciones. La baja respondería a menores precios internacionales respecto a los que se observaban hace apenas un lustro pese a que se mantuvo el área sembrada respecto a la campaña anterior.

En los primeros diez meses del año la liquidación (16.849 millones) es la más baja de la serie histórica de la última década. Hasta el momento, el valor más bajo había respondido al período enero-octubre de 2015, año de las elecciones presidenciales, con 17.405 millones de dólares liquidados en el mercado único y libre de cambios. El record sigue siendo para este complejo el 2011, con 22.208 millones de dólares liquidados en los primeros diez meses de ese año.

Si se lo compara por área sembrada, la actual campaña en liquidación (2019-2020) fue de 16,9 millones de hectáreas, el valor más bajo desde 2021. La campaña anterior (2018-2019) registró un área sembrada en soja de 17 millones, muy similar. Pero el máximo fue en 2015-2016, con 20,5 millones de hectáreas sembradas con la oleaginosa. En el mismo sentido, los precios de la soja en la campaña 2013-2014 sufrieron una fuerte caída y actualmente se encuentran varios escalones por debajo de ese momento, aunque comienza a emprender un alza en los últimos meses. Los contratos a futuro de soja en Chicago se pagaban a mediados de 2014 por encima de los 1500 dólares la tonelada, para luego desplomarse a 1000 dólares a fin de ese mismo año. Actualmente cotiza en Estados Unidos en 1080 dólares los mil kilos.

La diferencia de precios internacionales es la que el complejo agroexportador busca compensar con una mayor devaluación del peso, presionando sobre la liquidación de divisas. Es por eso que, con una brecha entre el tipo de cambio oficial y las versiones del dólar financiero, el recorte de tres puntos en retenciones no alcanzó a saciar las expectativas del complejo oleaginoso.

Este martes el presidente Alberto Fernández analizó en una entrevista el diferencial entre las declaraciones juradas de exportación y lo liquidado por el complejo sojero. "Ese remanente que no entra son los que juegan a la devaluación del peso, por eso insistimos en que no la esperen porque no lo vamos a hacer, ya que una devaluación solo va a empobrecer a los argentinos y nosotros tenemos recursos para aguantar, así que si quieren pelea, la daremos", advirtió el mandatario.