Por la presión de reservas, Caputo habilita el pago de impuestos con bonos en dólares

A través del Decreto 384/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó el uso de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), emitidos por el Banco Central, para el pago de impuestos y de obligaciones aduaneras.

La medida busca brindar una herramienta adicional a los contribuyentes para regularizar sus deudas en el contexto de la falta de pesos en la economía, de caída de reservas del Banco Central y el lanzamiento del nuevo blanqueo del ministro de Economía, Luis Caputo, para el uso de dólares del colchón, con el que el Gobierno busca "remonetizar" la economía.

El beneficio alcanza a los tenedores de la Serie 4 de estos Bopreal, emitidos en dólares estadounidenses desde este martes 17 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2025. Según el decreto, los bonos podrán utilizarse para saldar impuestos nacionales y obligaciones aduaneras, junto con intereses, multas y accesorios, bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que depende del Ministerio de Economía.

Los bonos podrán transferirse libremente y se aceptarán para cancelar deudas al valor técnico, con un límite total de hasta 1.000 millones de dólares. Este mecanismo podrá utilizarse hasta el 31 de octubre de 2028.

Anteriormente, el Banco Central ya había autorizado el uso de otras series de los Bopreal para el pago de impuestos, como fue, por ejemplo, el caso con las series 1A, 1B y 1C, emitidas entre fines de 2023 e inicios de 2024.

El decreto de este lunes establece además que una vez abonado el capital por parte del BCRA, ya no será posible utilizar los instrumentos para cancelar impuestos, salvo por la parte que aún no haya sido pagada. También aclara que quienes entreguen los bonos como dación en pago no podrán luego hacer reclamos al Central.

Impuestos y aportes que NO podrán pagarse con el Bopreal 4

Aun así, el pago de algunos impuestos y aportes con el Bopreal 4 quedaron excluidos, como:

Aportes y contribuciones a la Seguridad Social

Contribuciones a obras sociales

Seguro de Vida Obligatorio

Aportes a aseguradoras de riesgos del trabajo (ART)

Impuesto a los débitos y créditos bancarios ("impuesto al cheque")

Obligaciones por responsabilidad solidaria o como agente de retención/percepción

La emisión del Bopreal por parte del BCRA

Con el fin de ayudar a la resolución de la deuda comercial de las empresas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió, desde fines de 2023, los títulos Bopreal para importadores de bienes y servicios con deuda comercial pendientes de pago, que se suscriben al tipo de cambio oficial mayorista y se pagan en dólares con opción de rescate anticipado. Ahora, se confirmó que esos bonos también se podrán usar para el pago de impuestos.

Los Bopreal son "ofrecidos como vehículos para canalizar la demanda de divisas de los importadores de bienes y servicios con deudas comerciales por operaciones con registro aduanero o servicio efectivamente prestado hasta el 12 de diciembre de 2023", explicó el BCRA.

Así, "el BCRA ofrecerá una solución ordenada para resolver la crisis generada por la acumulación de deudas comerciales de importadores a niveles inmanejables en el corto plazo con el stock de reservas disponible, funcionando como nexo puente con la acumulación de reservas asociadas al superávit de balanza comercial proyectado para los próximos años", señaló la propia entidad monetaria