Feletti: "Hay que reabrir la negociación con el FMI pero con un pila de dólares en el Banco Central"

El ex secretario de Comercio alertó que si el gobierno nacional "no mejora la situación social no cumplimos el mandato peronista".

07 de febrero, 2023 | 09.05

El ex secretario de Comercio Roberto Feletti afirmó que es necesario revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y agregó que el gobierno nacional tiene que intervenir para quedarse con la renta extraordinaria en busca de generar una mejora en las clases populares. "Creo que se tiene que reabrir la negociación con el FMI, pero hay que hacerlo con un montón de dólares arriba del Banco Central. Néstor Kirchner sale pagando, porque tenía reservas. Si se hubieran acumulado los superavit comerciales del 2020 y el 2021, seguramente la discusión con el Fondo hubiera sido otra. Yo creo que ese fue un error de Guzmán", afirmó Feletti en El Destape Radio, donde además precisó que durante esos años se acumularon más de 27.000 millones de dólares. El economista cuestionó que durante la gestión de Guzmán no se acumularon reservas. "El otro punto es por qué a Macri le dieron la sobretasa. Por qué le dieron un crédito de estabilización. Pero solo le deberían haber dado 25 mil millones de dólares. Entonces el FMI no puede ponerse puntilloso, porque hicieron las cosas mal. El gobierno debería haberlo hecho desde un principio". En cuanto a la situación del dólar, Feletti opinó que el tipo de cambio tiene que ser competitivo para la economía Argentina, pero no puede significar una caída de los salarios. "Los mecanismos de apropiación de renta agropecuaria para el desarrollo industrial estuvieron presentes en el peronismo, pero hoy ese mandato no lo estamos cumpliendo", afirmó Feletti. El economista destacó la gestión de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda por la estabilización sin que caiga el plan de empleo y el nivel de actividad. En la entrevista con Roberto Caballero luego alertó que uno de los desafíos del gobierno es redistribuir ingresos. MÁS INFO Deuda con el FMI Llegó el FMI a la Argentina para negociar el nuevo desembolso "Si nosotros con renta extraordinaria en energía, con renta extraordinaria en minería, en agro por el conflicto en el mundo, sino somos capaces de apropiar esa renta para una mejora de la situación social, no estamos cumpliendo el mandato peronista", afirmó Feletti. El ex funcionario destacó la implementación de cambios diferenciados para permitir resguardar dólares y evitar una devaluación.