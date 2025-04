El BCRA ve cómo se aleja el dólar del piso y siguen sin aparecer dólares financieros

El mercado cambiario y financiero volvió a mostrar el martes un alto nivel de volatilidad con una tendencia clara a la suba del dólar, que complica los planes del Gobierno que apostó a forzar una baja de la divisa al piso de la banda de flotación con la doble intención de comprar reservas baratas y enviar una señal a los formadores de precios para morigerar la presión inflacionaria.

El dólar mayorista cerró en $ 1.104, por encima del cierre del lunes, mientras minorista cotizó a $ 1.071,36 para la compra y $ 1.125,54 para la venta. Mientras, los depósitos en dólares crecieron U$S 435 millones desde el acuerdo con el FMI, mientras los depósitos en pesos cayeron $ 2.1 billones, lo que está mostrando un proceso fuerte de dolarización de los ahorristas, que no impacta en el nivel de reservas porque quedan dentro del sistema financiero.

La tasa de interés implícita en los contratos de dólar futuro se mantuvieron en el mismo rango de la renta que ofrecen en peso las Lecap que emite el Tesoro, lo que mantiene frenado el inicio de este tercer ciclo de carry trade o bicicleta financiera que apostó a generar la gestión del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

Tasas desalineadas

Hasta que esas tasas no se alineen, el mercado de cambios solo reflejará las operaciones vinculadas al comercio exterior, donde están forzados a liquidar las ventas los exportadores y a donde acuden a comprar los importadores, y donde la reducción del saldo comercial de bienes anticipa una caída de la oferta de divisas y una creciente presión de la demanda, que puede llevar el valor de la divisa hacia el techo de la banda.

Las Lecaps están en un rendimiento de 35% de TNA y las tasa de los contratos de dólar futuro entre 28% y 32%, según el plazo que se toma, pero como el precio del dólar en el mercado de cambios muestra mucha volatilidad puede pasar, como viene sucediendo, que el dólar A3500 que se utiliza para calcular la tasa de futuros quede muy por debajo del cierre de tipo de cambio, generando una distorsión que el mercado no convalida.

En este escenario de volatilidad, con tasas muy ajustadas y el dólar más cerca del piso que del techo de la banda, no hay ningún atractivo para tomar endeudamiento en dólares (ya sea en el sistema financiero, el mercado de capitales o la entrada de capitales del exterior) volcarlos al mercado de cambio y comprar bonos de la deuda del Tesoro.

El Gobierno esperaba generar ese escenario pero con el dólar en el piso de la banda como condición para concretar la compra de divisas que le permita cumplir con el programa que firmó con el Fondo Monetario Internacional.

El mercado esperaba ver al dólar más cerca del techo de la banda, lo que consideraba que mejoraba la competitividad de la economía argentina favoreciendo un saldo mayor de la balanza comercial pero fundamentalmente era la garantía de la rentabilidad del carry trade, al estar asegurado la intervención del BCRA para que no supere ese valor, establecido en el arranque en $ 1.400 con una suba mensual de 1%, distribuida diariamente.

El equipó económico por segundo día, ayer lo hizo el ministro Caputo y este su asesor Felipe Núñez, intentó defender el valor del dólar considerando que es solo el reflejo de la oferta y la demanda, sin advertir que la demanda está contenida por el cepo (solo liberado para personas humanas) y restricciones cruzadas para las empresas.

La cuenta en la red social “X” de @NieveJuancito le recordó a Núñez la última vez que el dólar flotó entre bandas administradas por el Banco Central. “El BCRA compró U$S 560 millones en enero de 2019 en el piso de la banda que era un TCReal que era $ 1.700 de hoy. Con una tasa que era el doble, una banda de la mitad del ancho y un 70% más de reservas. Ah, me olvidaba. Si en 2019 también teníamos superávit fiscal y la Base Monetaria estuvo 12 meses congelada (El BCRA no emitía pesos)”, sintetizó.

“La historia es conocida”, concluyó la cuenta de @NieveJuancito en referencia a la crisis cambiaria que se llevó puesto el gobierno de Mauricio Macri aún ya bajo un programa con el Fondo Monetario alcanzado en 2018.

En el mercado, el dólar blue cerró a $1.185, por lo cual la brecha se ubicó en el 7,3%, mientras el MEP se ubicó en $1.117,21, y el Contado con Liquidación (CCL) a $1.131,61. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, cotizó a $1.456.