El Banco Central anunció un feriado bancario en medio de la preocupación por el dólar.

En medio de una semana de tensión por la extrema volatilidad del dólar, el Banco Central de la República Argentina lanzó un comunicado confirmando el feriado bancario del próximo 10 de octubre. En este marco, ese día no se brindará atención al público ni se permitirá compra o venta de dólares, lo que brinda un alivio al contexto actual del dólar en el país.

El cronograma oficial del banco, anunciado en las comunicaciones "C" 99321 y "C" 100942 del BCRA confirmó que el próximo viernes 10 de octubre no habrá operaciones bancarias ni mercado de cambios, lo que generará gran alivio para ahorristas en una semana marcada por la volatilidad de la moneda extranjera.

Esta jornada de cese de actividades va en consonancia el calendario de feriados nacional que trasladó el Día de la Diversidad Cultural, tradicionalmente celebrado el 12 de octubre, para el viernes anterior. Así, no solo habrá un fin de semana largo para incentivar el turismo nacional, sino que también será aliviador para este aspecto económico.

De este modo, la actividad bancaria cesará desde el jueves 9 hasta el lunes 13, un receso "necesario", según el sector financiero, para frenar la vorágine de la compra-venta de dólares, la presión sobre las reservas y el seguimiento minuto a minuto de las cotizaciones. Precisamente, según confirmó un operador a Noticias Argentinas: "Es un día sin mercados, un fin de semana largo, menos gente operando; todo ayuda a calmar un poco las aguas".

Cómo sigue el calendario de feriados: los días de descanso que quedan en 2025

Luego de un mes sin feriados como fue septiembre, el fin de semana largo de octubre trae alivio para muchas personas en medio de la vorágine de la rutina. Sin embargo, más allá de este día tan esperado, todavía quedan otras fechas de feriados para disfrutar en lo que queda del año.

El más próximo es el viernes 21 (día no laborable) y el lunes 24 de noviembre (feriado) en el marco del día de la Soberanía Nacional. Luego le sigue el feriado religioso del lunes 8 de diciembre, por el día de la Inmaculada Concepción de María; por último, el jueves 25 de diciembre es feriado por Navidad.