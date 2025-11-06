Dólar tarjeta en Argentina HOY: cotización, variaciones y diferencias clave al 6 de noviembre de 2025

Para este jueves 6 de noviembre de 2025, el dólar tarjeta en Argentina cotiza en $1917,50 para la venta, mostrando un aumento del 1% respecto al mismo día de la semana anterior.

Durante el mes de noviembre de 2025, la cotización del dólar ahorro también registra una suba del 1% en comparación con octubre, y en el último año acumuló una variación positiva del 18%. En esta fecha del año pasado, el dólar ahorro se ubicaba en $1622,40.

Cuál es la brecha cambiaria entre el dólar tarjeta y el dólar MEP

Existe una diferencia significativa entre el dólar ahorro y el dólar MEP: mientras el primero cotiza a $1917,50, el MEP se encuentra en $1477,40, lo que implica una brecha del 30%.

El dólar ahorro es un tipo de cambio superior al dólar oficial y se presenta como la opción más económica para quienes buscan adquirir divisas con fines de ahorro o atesoramiento. Su precio incluye un impuesto país del 30% y un impuesto a las ganancias que pasó del 35% al 45%, equiparando así su cotización con la del dólar tarjeta.

La cotización del dólar ahorro se actualiza en el mismo horario que el mercado de cambios, operando de lunes a viernes hasta las 16:30 horas. Estas transacciones se conocen como “operaciones de liquidación con cable” y se identifican con una “C” al final del código de negociación para diferenciarlas de las operaciones que se liquidan en pesos o dólares dentro del mercado local.