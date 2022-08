Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 5 de agosto

La divisa mostró una caída en tres de los últimos cuatro días de la semana. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de bajar siete pesos en el primer día de gestión de Sergio Massa, el dólar blue cotiza a 291 pesos. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 115%.

La cotización del dólar oficial abre en $139,85, mientras que en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se ubica en $293,95 y el MEP en $ 285,36.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 22 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $132,64. Así, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $230,75.

En tanto, el dólar turista o tarjeta-y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $244,73. El riesgo país - índice generado por el JP Morgan para evaluar el nivel financiero y crediticio de un país- aumentaba 0,3% hasta los 2.400 puntos básicos.

Qué pasó en los mercados el jueves

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con ventas por un monto aproximado de US$ 150 millones, en una rueda en la que se concretaron pagos por 100 millones de dólares en el rubro energía.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 324 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 114 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 610 millones.

El índice S&P Merval retrocedía 0,76% y se ubicaba en 119.474,16 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con altibajos. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles Aluar y Holcim anotaban bajas de 3,44% y 2,81%, en ese orden.

Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York operaban de manera dispar, con subas de hasta 15,8% lideradas por Mercado Libre y descensos de hasta 2,7% en el caso de Tenaris. En el segmento de renta fija, los bonos en dólares marcaban bajas de hasta 2,4% y los títulos en pesos operaban con incrementos de hasta 1,2%. Así, el riesgo país aumentaba 0,3% hasta los 2.400 puntos básicos.

Comienzan a limitar los plazos fijos UVA

Los bancos comenzaron a invisibilizar y limitar la suscripción de plazos fijos UVA, una de las únicas herramientas en pesos pagar ganarle a la inflación. El Destape se comunicó con el Banco Central que alertó que la maniobra debe ser denunciada y con los bancos comerciales que justificaron la decisión al sostener que por la disparada de los precios terminan con pérdidas.

Los plazos fijos se basan en las UVA, una Unidad de Valor Adquisitivo actualizable por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), un valor que se actualiza diariamente por el Banco Central de acuerdo a la inflación del mes pasado, comunicada por el INDEC. Los ahorristas que obtienen un plazo fijo UVA reciben la tasa de interés equivalente a la inflación más una tasa anual de 1%. Es decir que le ganan a la suba de precios.