Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 29 de julio y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo muestra una caída en las últimas horas al igual que el MEP. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de una caída el jueves, el dólar blue se desploma a $ 314. De esta manera, la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 130% promedio. La baja en el dólar se da luego de que el gobierno cierre una importante licitación de bonos en pesos y de que trascendiera (y que fuera confirmado después) la decisión de la designación de Sergio Massa al frente del área económica de la Casa Rosada.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja a $ 320,40; mientras que el MEP retrocede a $ 304,53. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 21 centavos y se comercializa a un promedio de $131,12.

Así, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $227,47. En tanto, el dólar turista o tarjeta -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 241,25.

En tanto, el Riesgo País caía 9% hasta los 2.443 puntos básicos.

Sube la tasa de interés: cuánto paga un plazo fijo

El Banco Central d elevó la tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días, pasando de 52% a 60%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 79,8%. Con un aumento de 800 puntos básicos, el parámetro de los plazos fijos pasó del 53% al 61%.

Según apuntó la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce, la medida pretende "acelerar el proceso de normalización de la tasa de política monetaria" en medio de un contexto de turbulencia cambiaria. El BCRA elevó los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos de personas humanas, estableciendo el nuevo piso en 61% anual para las imposiciones a 30 días hasta 10 millones de pesos, lo que representa un rendimiento de 81,3% en términos efectivos anuales.

Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 54%, lo que representa una TEA de 69,6%. En este sentido, el comunicado expresó: "La economía enfrenta un incremento en la volatilidad de precios en un contexto de fluctuación financiera no correlacionada con los fundamentos macroeconómicos del país".

Qué pasó en los mercados el jueves

El índice S&P Merval retrocedía 0,3% y se posicionaba en 125.935,33 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban más de 12%. Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Edenor lideraba ese lote con un incremento de 12,9%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con alzas de hasta 10,5%, mientras que los títulos en pesos operaban con subas de hasta 0,8%. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 352 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 748 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 2741 millones.