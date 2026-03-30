Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en los últimos días de marzo 2026

A cuánto cotiza el dólar más barato hoy

El dólar más barato del mercado este lunes 30 de marzo es el dólar oficial, que se ubica a $1.419, mientras que el blue y el MEP operan por arriba de $1.425. En las últimas dos jornadas, el tipo de cambio se mostró más demandado, luego de que el mayorista tocara un mínimo a $1.385.

Cómo comprar dólar MEP

Abrir una cuenta comitente: este paso se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, directamente desde el home banking de ciertos bancos. Registrar los datos: es necesario completar un formulario con documentos como el DNI, el CUIL, una foto tipo selfie y vincular una cuenta bancaria o billetera digital. Depositar fondos: transferir pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada. Seleccionar un bono: elegir bonos habilitados para este tipo de operación, como el AL30 u otras opciones disponibles. Indicar el monto: especificar la cantidad de pesos que se desea convertir y verificar la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán. Confirmar la compra: validar y completar la operación a través de la plataforma del broker o banco. Cumplir con el período de parking: después de realizar la compra de bonos en pesos, se debe esperar un día hábil antes de venderlos para obtener dólares. Transferir los dólares: una vez disponible, transferir los dólares adquiridos a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente.

Al finalizar, los dólares quedarán disponibles para conservarlos en la cuenta o retirarlos según la preferencia del usuario.

Cómo comprar el dólar más barato hoy

La frase de Luis Caputo sobe el dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del programa económico y sostuvo que el nivel actual del dólar está condicionado por la intervención del Banco Central. Según afirmó, si la autoridad monetaria no comprara divisas diariamente, el tipo de cambio sería “entre $1.100 y $1.200”, es decir, unos $300 por debajo de los valores actuales.

Durante una entrevista en el streaming Carajo, el funcionario explicó que la economía argentina atraviesa un “shock externo”, en alusión al impacto del conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, aseguró que en otras circunstancias ese escenario habría generado una fuerte disparada del dólar, incluso con posibilidad de duplicarse.

Caputo remarcó que, pese a ese escenario internacional, el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, en parte por la estrategia del Banco Central de adquirir alrededor de US$100 millones diarios. A su entender, esa política contribuye a sostener el nivel actual de la cotización.

En paralelo, el ministro también se refirió al impacto del crecimiento económico en la sociedad. Si bien destacó indicadores como el aumento de las exportaciones, la actividad y el consumo, reconoció que la mejora no se percibe de manera uniforme. “La economía no es igual para todos. Algunos ya lo sienten y a otros les va a llevar más tiempo”, señaló.

A cuánto estaría el dólar, según Caputo

El planteo se da en un contexto donde los datos recientes muestran señales mixtas. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de enero registró una suba del 0,4% intermensual, aunque sectores clave como la industria y el comercio vienen mostrando debilidad en los últimos meses.

En su análisis, Caputo también cuestionó el modelo económico previo y lo vinculó con prácticas que, según dijo, beneficiaban a ciertos empresarios en detrimento de los consumidores. Como ejemplo, mencionó el caso de la empresa de neumáticos Fate y criticó a su conducción por no adaptarse al nuevo esquema.

En contraposición, destacó a la firma Lumilagro, a la que señaló como un caso de adaptación a la apertura comercial, con mejoras en ventas, exportaciones y precios. Según el ministro, este tipo de transformación refleja el cambio de modelo que impulsa el Gobierno.