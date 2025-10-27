Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la última semana de octubre 2025

Cuá es el dólar más conveniente hoy

El dólar más barato para comprar este lunes 27 de octubre es el dólar MEP que bajó hasta los $1.440, mientras que el dólar oficial se ubicó en torno a los $1.450. En tanto, el billete "blue" o informal se ubicó en torno a los $1.460. El dólar bajó este lunes, luego del resultado electoral que consagró a Javier Milei como la primera fuerza nacional permitiéndole aumentar su cantidad de diputados y senadores en ambas cámaras.

Cómo comprar dólar MEP

Abrir una cuenta comitente: este paso se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, directamente desde el home banking de ciertos bancos. Registrar los datos: es necesario completar un formulario con documentos como el DNI, el CUIL, una foto tipo selfie y vincular una cuenta bancaria o billetera digital. Depositar fondos: transferir pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada. Seleccionar un bono: elegir bonos habilitados para este tipo de operación, como el AL30 u otras opciones disponibles. Indicar el monto: especificar la cantidad de pesos que se desea convertir y verificar la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán. Confirmar la compra: validar y completar la operación a través de la plataforma del broker o banco. Cumplir con el período de parking: después de realizar la compra de bonos en pesos, se debe esperar un día hábil antes de venderlos para obtener dólares. Transferir los dólares: una vez disponible, transferir los dólares adquiridos a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente.

Al finalizar, los dólares quedarán disponibles para conservarlos en la cuenta o retirarlos según la preferencia del usuario.

Cómo comprar dólar hoy

Cómo comprar dólar MEP en Mercado Pago o Naranja X: guía paso a paso

El dólar MEP, aunque requiere operaciones con bonos, se volvió más accesible gracias a plataformas como Mercado Pago y Naranja X. Estas aplicaciones simplifican el proceso, ofreciendo a los usuarios una forma práctica, legal y segura de adquirir dólares, eliminando riesgos asociados con el dólar blue, como la recepción de billetes falsos o situaciones inseguras.

Mercado Pago, al incluir esta funcionalidad, busca “facilitar la gestión financiera y ofrecer nuevas alternativas de ahorro”, permitiendo realizar compras, ventas y transferencias de dólares directamente desde su aplicación. Por su parte, Naranja X destaca que su objetivo es ofrecer una opción de inversión que permita a los usuarios protegerse contra la inflación de manera segura y accesible.

Cómo comprar dólar barato este lunes

Pasos para comprar dólar MEP en Mercado Pago

Aceptar los Términos y Condiciones: Antes de iniciar, es necesario aceptar las condiciones de uso de la plataforma. Este paso se realiza una sola vez. Acceder a la sección “Dólares”: Desde la aplicación, seleccionar la opción “Compra” dentro de la sección habilitada para operaciones en dólares. Elegir el monto: Ingresar la cantidad deseada para la transacción y confirmar la operación. Esperar la acreditación: Los dólares aparecerán reflejados en la aplicación dentro de las siguientes 24 horas hábiles.

Una vez acreditados, los usuarios tienen la opción de mantener los dólares en su cuenta sin costos adicionales o transferirlos sin cargo a una cuenta bancaria a nombre del mismo titular.