Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la tercera semana de agosto 2025

Cómo comprar dólar barato

El dólar más barato en la tercea semana de agosto es el dólar MEP o "dólar bolsa", que se ubica por debajo de los $1.300, mientras que el oficial cotiza a $1.314 y el blue por encima de los $1.330.

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, es una alternativa completamente legal que permite acceder a dólares de manera indirecta a través de sociedades de bolsa, agentes de liquidación y compensación (ALyCs) o "brokers". Este mecanismo consiste en la compra y posterior venta de bonos.

Cómo comprar dólar barato en Argentina

Cómo comprar dólar MEP

Abrir una cuenta comitente: este paso se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, directamente desde el home banking de ciertos bancos. Registrar los datos: es necesario completar un formulario con documentos como el DNI, el CUIL, una foto tipo selfie y vincular una cuenta bancaria o billetera digital. Depositar fondos: transferir pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada. Seleccionar un bono: elegir bonos habilitados para este tipo de operación, como el AL30 u otras opciones disponibles. Indicar el monto: especificar la cantidad de pesos que se desea convertir y verificar la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán. Confirmar la compra: validar y completar la operación a través de la plataforma del broker o banco. Transferir los dólares: una vez disponible, transferir los dólares adquiridos a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente.

Al finalizar, los dólares quedarán disponibles para conservarlos en la cuenta o retirarlos según la preferencia del usuario.

Cómo comprar dólar MEP con una billetera virtual

Algunas billeteras virtuales permiten acceder al dólar MEP, una alternativa legal frente al dólar blue —que circula en el mercado paralelo— y que ofrece ciertas ventajas por operar dentro del sistema financiero formal. Sin embargo, no todas las plataformas ofrecen esta opción, por lo que conviene verificar previamente.

En Mercado Pago

Ingresar a la sección “Dólares” dentro de la aplicación. Seleccionar “Comprar”. Indicar el monto deseado y confirmar la operación. Los dólares estarán disponibles en la cuenta pasadas 24 horas hábiles, según lo establecido por la normativa vigente. Una vez acreditados, pueden permanecer en la cuenta sin costo o transferirse a otra cuenta bancaria del mismo titular.

Cómo comprar dólar en billeteras virtuales

En Ualá