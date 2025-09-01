Cómo comprar el dólar más barato del mercado en la primera semana de septiembre 2025

Por qué sube el dólar

El dólar más barato del mercado esta semana, a pocos días de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires es el dólar MEP o "dólar bolsa" a $1.377 mientras que el dólar oficial se ubica cerca de los $1.400 en medio de la volatilidad cambiaria.

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, es una alternativa completamente legal que permite acceder a dólares de manera indirecta a través de sociedades de bolsa, agentes de liquidación y compensación (ALyCs) o "brokers". Este mecanismo consiste en la compra y posterior venta de bonos.

Cuál es el dólar más barato hoy

Cómo comprar dólar MEP paso a paso

Abrir una cuenta comitente

El primer requisito es contar con una cuenta comitente. Se puede gestionar a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) —también conocido como bróker— o, en algunos bancos, directamente desde el home banking. Completar el registro

El alta de la cuenta requiere cargar datos personales y documentación: DNI, CUIL, una foto tipo selfie para validar identidad, y la vinculación de una cuenta bancaria o billetera digital. Ingresar los fondos

Se debe transferir el dinero en pesos desde una cuenta bancaria hacia la cuenta comitente habilitada. Elegir el bono

Para concretar la operación hay que seleccionar un bono que sirva para el MEP, como el AL30, entre otros autorizados. Definir el monto a operar

El inversor indica la cantidad de pesos que desea utilizar y consulta la cotización de referencia para estimar cuántos dólares podrá obtener. Confirmar la compra de bonos

Una vez revisados los datos, se confirma la orden de compra desde la plataforma del bróker o del banco. Esperar el parking

Tras la compra, es obligatorio mantener los bonos un día hábil antes de poder venderlos contra dólares. Vender los bonos y recibir los dólares

Pasado el período de permanencia, se venden los bonos para obtener dólares. Transferir a la cuenta en dólares

Finalmente, los dólares se acreditan en la cuenta comitente y luego se pueden transferir a una cuenta bancaria en dólares del mismo titular.

Cuál es el dólar más conveniente para comprar

Por qué está subiendo el dólar

El dólar vuelve a estar bajo presión en la previa de las elecciones de medio término del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, consideradas clave por el mercado. Los inversores descuentan un posible revés para el oficialismo, lo que genera dudas sobre la política económica y cambiaria post octubre.

A esto se suma el desgaste político: los audios que circularon recientemente profundizan la percepción de corrupción en todo el arco político que podría restarle apoyos al gobierno en la “madre de todas las batallas” provinciales y condicionar las elecciones generales de octubre.

En el plano financiero, se combinan factores de fragilidad macroeconómica: