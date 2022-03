Efecto de la media sanción del acuerdo con el FMI: el dólar blue cayó y los bonos mejoraron

El tipo de cambio informal cedió dos pesos, mientras que los bonos avanzaron hasta 3% en la Bolsa argentina.

Después de la sanción en la Cámara de Diputados del acuerdo con el FMI, que será tratado en el Senado la semana próxima, los mercados reaccionaron positivamente. El dólar blue cayó, mientras que los bonos mejoraron en la Bolsa.

En el segmento informal, el dólar blue se negoció con un retroceso de dos pesos. Cerró a $201 por unidad y con este cambio, en los últimos cinco días hábiles se mantuvo sin cambios.

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 113,69 en promedio, con lo que a lo largo de la semana acumuló un incremento de 80 centavos, equivalente a una suba de 0,70% respecto al viernes pasado.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) opera con un descenso de 5,5%, a $ 189,07 y el MEP registra un retroceso de 4%, en $ 188,53. Todo esto contagiado por el avance del tratamiento legislativo del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 11 centavos respecto a su último cierre, en $ 108,88, mientras que en la semana aumentó 75 centavos (0,88%). Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 148,84 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 188,90.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de 5 millones de dólares. "En la semana (el BCRA) compró unos US$ 375 millones y en el mes acumula algo más de US$ 465 millones", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 299 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 12 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 142 millones.

Por su parte, los bonos argentinos avanzaron hasta 3% en la Bolsa porteña. En tanto, las acciones locales en Wall Street treparon hasta 3% algunas, aunque otras con caídas.

Acuerdo con FMI: aprobación en Diputados

Con el voto positivo de 202 legisladores -contra 37 negativos y 13 abstenciones-, el debate se desarrolló sin mayores dificultades aunque tuvo cruces y chicanas entre oficialistas y opositores a lo largo de la sesión. Fue una jornada en la que manifestantes generaron disturbios frente al Congreso y daños en el edificio del Parlamento, como el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue apedreado.

Dirigentes y legisladores de diferentes espacios políticos coincidieron hoy en destacar el amplio apoyo que recibió en la Cámara de Diputados el proyecto que avala el acuerdo con el FMI para la reestructuración de la deuda que contrajo el ex presidente Mauricio Macri, tras más de trece horas de debate.

Luego de su sanción en Diputados esta madrugada, el objetivo del oficialismo es convertir en ley la iniciativa que autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir un nuevo entendimiento con el FMI antes del viernes próximo, para lo cual el lunes comenzará su tratamiento en comisión en el Senado. Se trata de la primera vez que el Congreso debate un acuerdo con el organismo internacional.