El sorprendente pedido de disculpas de Norris por lo que pasó con McLaren: "Decepcionado"

Norris dejó escapar 17 puntos en Qatar.

A pesar de haber perdido el campeonato con Max Verstappen en Las Vegas, Lando Norris todavía tenía la oportunidad de irse del GP de Qatar con el campeonato de constructores, puesto que McLaren estaba 24 puntos por delante de Ferrari. El haber obtenido un 1-2 en la sprint no hizo otra cosa más que estirar la ventaja del equipo papaya, que le alcanzaba un triunfo para volverse inalcanzable para los de Maranello.

De hecho, la carrera de este domingo comenzó bien para la escudería británica, puesto que el inglés adelantó a George Russell en la largada y se puso detrás de Max Verstappen, quien ya había adelantado al Mercedes en la primera curva. Con la cantidad de interrupciones que tuvo la carrera debido a las banderas amarillas y las apariciones del Safety Car, Norris tuvo varias oportunidades de ponerse por delante del neerlandés, pero no concretó el sobrepaso en ninguna de ellas.

El problema fue que el piloto británico llegó a obsesionarse con superar al tetracampeón del mundo, tanto que no midió su velocidad con las banderas amarillas que se establecieron en la recta principal debido al espejo que se había soltado del FW46 de Alex Albon. Desde Red Bull reclamaron el accionar de Norris a los comisarios, que investigaron la situación y le dieron una de las sanciones más severas de la Fórmula 1.

En lugar de darle diez segundos sumatorios que se agreguen a su tiempo final cuando cruce la línea de meta, la FIA obligó a Norris a cumplir un stop and go por no reducir la velocidad en la recta. Dicha penalización lo hizo pasar por boxes, detenerse diez segundos y después volver a pista, lo que lo hizo pasar del segundo al decimocuarto lugar y, aunque pudo recuperarse y terminar décimo con el punto extra por la vuelta rápida, no pudo darle el título a McLaren.

“Estoy decepcionado, por supuesto. He decepcionado al equipo. El equipo me ha dado un coche estupendo hoy, sin duda el más rápido de la parrilla y yo la he cagado”, reconoció Norris, en diálogo con la prensa. Además, admitió que no fue capaz de cumplir una regla básica que se aprende en los karts porque no vio la bandera. “Solo puedo pedir disculpas al equipo por el resto del año”, agregó para cerrar.

Así quedó el campeonato de constructores de la F1

A pesar de la victoria de Max Verstappen en el GP de Qatar, Red Bull quedó matemáticamente afuera de la lucha por el campeonato de constructores tras el abandono de Sergio Pérez. Por lo tanto, ahora el título se debate entre McLaren y Ferrari, con los británicos en la cima de la tabla con 640 puntos y los italianos detrás con 619, por lo que la diferencia es de 21 unidades cuando quedan un total de 44 puntos en juego en el Gran Premio de Abu Dabi.