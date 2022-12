Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 24 de diciembre

Este viernes 23 de diciembre el tipo de cambio paralelo subió 10 pesos. Cuánto sale el dólar blue hoy.

En una jornada inestable para el mercado cambiario, el dólar blue trepó 10 pesos y cerró el viernes a $ 340, por lo que en la semana aumentó 19 pesos y es nuevo récord histórico. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 100%.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 449,236 millones, en futuros MAE US$ 44 millones y en el Rofex US$ 723 millones. Las operatorias vía dólar soja aportaron US$ 171 millones y totalizó en la semana ingresos por US$ 568 millones. El Banco Central terminó la última rueda de la semana con compras netas por US$ 47 millones en el mercado.

Por su parte, el dólar minorista oficial se vendió en $181,74 promedio, con una suba de 38 centavos respecto del cierre de ayer. Entre los bursátiles, el dólar contado con liquidación sumó 0,9% hasta $ 336,53 por unidad, y el dólar MEP escaló 1,7% y se transó a $ 329,88.

Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense cotizó a $ 174,84, con un aumento de 31 centavos en relación con el cierre previo. En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 2,14, por debajo de los $ 2,80 de aumento registrado en la semana anterior.

Mercados financieros

El índice S&P Merval sube 1,02% y se ubica en 184.337,96 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con tendencia mixta, con alzas de hasta 4,1% y caídas de hasta 2,4%. En el panel líder de la bolsa porteña, en tanto, predominaban los guarismos positivos. En ese sentido, encabezaban las mejoras las acciones de Central Puerto y Cablevisión Holding con 2,9%, en ambos casos.

En contraposición, las únicas cuatro empresas que operaban con caídas eran Mirgor (-0,7%), BBVA (-0,4%), Telecom Argentina (-0,3%) y Aluar (-0,1%). Por su parte, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street operaban en forma mixta, con Cresud (-2,4%) y Pampa Energía (-1,1%) al tope de las bajas. Lideraban los avances, asimismo, Telecom Argentina (4,1%), Edenor y Corporación América (ambas con +2,4%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares mostraban descensos de hasta 4,1% y subas de hasta 1,8%, mientras que los títulos en pesos operaban con incrementos de hasta 1,1% y mermas de hasta 0,4%. Así, el riesgo país se mantenía estable en 2.096 puntos básicos.