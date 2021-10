Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 5 de octubre

La divisa estadounidense finalizó el lunes en baja y se alejó de su máximo de 2021 en el mercado paralelo.

Tras alcanzar los $187,00 a mediados del mes pasado, su valor más alto de 2021, el dólar blue operó con cambios durante el cierre del lunes: bajó $1 respecto del viernes y quedó en $185.

Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial ($ 104) supera el 80%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 450,650 millones, en futuros MAE U$S 17 millones y en el Rofex U$S 260 millones.

En otro orden, según los datos del Banco Nación, el billete oficial mantuvo el valor del viernes y finalizó en $98,00 para la compra y $104,00 para la venta. De ese modo, el dólar oficial no varió respecto del valor del último cierre.

Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 171,60.

A su vez, el dólar financiero operó en verde. El MEP o “Bolsa” ganó 0,5% hasta los $ 176,31. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) tuvo la misma tendencia hasta los $ 176,45.