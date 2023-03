En el Gobierno admiten que ya renegocian el acuerdo con el FMI

El plan de pago previsional o moratoria, la aplicación de la segmentación de tarifas y el proceso de recompra de deuda fueron los puntos más conflictivos para el FMI. La respuesta del Gobierno para equilibrar la presión en año electoral.

Luego de la modificación de metas en cuanto a la acumulación de reservas, en el Gobierno admiten que las negociaciones mantenidas durante las últimas semanas significan una renegociación del acuerdo en curso. El comunicado difundido por el organismo multilateral de crédito marcó el desenlace de fuertes discusiones para recalibrar el perfil del programa económico de un año que inició muy complicado por la sequía. El plan de pago previsional o moratoria, la aplicación de la segmentación de tarifas y el proceso de recompra de deuda fueron los puntos más conflictivos para los emisarios del monstruo financiero con sede en Washington.

El FMI oficializó la modificación en las metas del acuerdo firmado con Argentina, según informó el organismo en un comunicado. De esta forma, la perspectiva de acumulación de reservas será menos exigente en lo que resta del año como consecuencia de los efectos de la sequía sobre las proyecciones de recaudación de dólares. A la par, se estableció el desembolso de 4.000 millones de DEGS, que representan 5.300 millones de dólares. Se espera que antes de fin de mes, el directorio del Fondo haga oficial la aprobación efectuada por el Staff del organismo.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde hace tiempo que el ministro de Economía, Sergio Massa, exige a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, una mirada más contemplativa por los efectos de la guerra y la sequía en territorio argentino. El tigrense se ancló en el sobrecumplimiento de metas registrado en 2022 e incluso lanzó una crítica sin demasiados giros interpretativos: "Nosotros cumplimos con el Fondo, pero el Fondo no cumple con la Argentina".

A modo de respuesta, el comunicado del FMI distinguió el trabajo del equipo económico del segundo semestre respecto del primer semestre en "términos de decisión política", elogió el canje deuda en pesos, habilitó a adoptar medidas cambiarias temporales (¿Puerta abierta al dólar soja 3?), y planteó la flexibilidad del programa por el impacto de la sequía. En ese marco, estableció un nuevo piso de acumulación de reservas para marzo junio septiembre y diciembre, reduciéndose en más de 3.000 millones de dólares a acumular en marzo y en casi 2.000 millones de dólares en 2023.

Pero las palabras de apoyo se agotan en la letra fina y los comentarios que circulan en el Palacio de Hacienda. La semana pasada, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, pidió formalmente un acuerdo político con la oposición para renegociar el acuerdo firmado en marzo de 2022, el cual ya sufrió tres modificaciones en los objetivos planteados originalmente. Desde Juntos por el Cambio, la solicitud fue replicada -en otros términos- por Federico Pinedo, dirigente del PRO cercano a Patricia Bullrich, quien afirmó a Futurock que el programa rubricado debía ser rediscutido.

Más allá de de los reclamos, en el Ministerio de Economía admiten que ya se encuentran renegociando el acuerdo. Los últimos 21 días estuvieron marcados por discusiones de alta tensión sobre la planificación económica en año electoral.

Moratoria, Repo y Tarifas

A principios de mes, la Cámara de Diputados convirtió en ley el Plan de Pago de Deuda Previsional o la moratoria previsional. Este nuevo plan de pago permite que los argentinos que no llegan a cumplir los 30 años de aportes requeridos puedan regularizar su deuda previsional y acceder a la jubilación.

Aunque la aplicación de la normativa estaba prevista en el Presupuesto 2023, el FMI no tenía en sus planes que esto realmente suceda. Es que según su mirada, el texto original del acuerdo no estipulaba la apertura de amnistías fiscales. A contramano, desde el Ejecutivo plantean que no se trata de una moratoria convencional, ya que la ley habla de un esquema de repago a largo plazo.

Dejando de lado a los tecnicismos, el enojo persiste en el Fondo y en el comunicado puede detectarse con facilidad: "Sobre la moratoria jubilatoria señala la importancia de que sea justa, debe estar orientada a los más vulnerables y sin desborde de gasto". Desde Economía lo conciben como un triunfo, el cual fue destacado durante el acto organizado por el kirchnerismo en la localidad bonaerense de Avellaneda.

Pero hubo vuelto: el documento emitido por el Staff del Fondo plantea la "no utilización de reservas en intervenciones cambiarias", lo cual condiciona el proceso de recompra de deuda que había anunciado el propio Massa hace un mes. "Buscaremos alternativas e instrumentos", resumió una alta fuente del Palacio de Hacienda ante el cierre del grifo para este tipo de operaciones.

Por otra parte, otro ítem de extrema importancia fue abordado por el comunicado del Fondo para ejercer presión: las tarifas. La consigna es clara: "Acelerar la segmentación para terminar con la regresividad en los subsidios". El FMI pretende que el esquema funcione de manera plena inmediatamente. Del otro lado de la trinchera, el Gobierno resiste su plena implementación porque reconocen que miles de usuarios con nivel socioeconómico bajo aún no se anotaron al registro de mantención del subsidio.

La campaña masiva de difusión está en marcha hace tiempo, pero la segmentación plena fue postergada hasta mediados de abril. El tire y afloje sobre la política energética tarifaria fue (y es) un disenso entre la voracidad y la paciencia. Pero la disciplina fiscal se encuentra al acecho en cada esquina del Presupuesto y los tiempos se agotan. En el Gobierno saben que la segmentación será inevitable, como también la imposibilidad de trazar un mapeo de usuarios perfecto.

En este contexto se readecuó el programa del 2023. Mientras tanto, figuras del Ministerio de Economía todavía lamentan las metas pactadas por la administración Guzmán. Para ellos, la tan aclamada renegociación ya está en marcha.