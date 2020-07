El presidente Fernández reiteró que la oferta de canje es la mejor que se puede hacer

El presidente Alberto Fernández aseguró que la oferta de canje está al límite de lo que el pais puede ofrecerle a los acreedores. "Cualquier cosa más pondría nuestra capacidad de pagar nuestras deudas en riesgo, y no quiero estafar a nadie ", señaló el mandatario en una entrevista al Financial Times. "Quiero poder mirarlo a los ojos más tarde y no ser acusado de mentir. Esto es lo que podemos hacer, no podemos hacer más", agregó el mandatario.

En una entrevista con el medio estadounidense en la Quinta de Olivos, Fernández se enfocó en su defensa a la nueva propuesta de reestructuración. “Esperamos que el mundo nos entienda. No vinimos aquí para pelear con acreedores. Vinimos a solucionar un problema que no creamos", afirmó en referencia a la herencia macrista.

El mandatario hizo también referencia a la post pandemia, en la cual espera alcanzar los objetivos de reconstruir la economía reindustrializando y sustituyendo importaciones por producción nacional. Anticipó que la recuperación global a partir del año próximo le permitirá al país mejorar sus exportaciones de la demanda de economía como la china.

Por último, descartó que el intento de expropiar Vicentin haya sido una decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández. “Esa fue mi decisión. Cristina no tenía nada que ver con eso, pero nada que ver con eso, nada ", subrayó. "Muchos de esos temores son ​​inventados por los medios y los analistas ”, concluyó Alberto.