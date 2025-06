El FMI postergó su visita y le da aire al Gobierno para acumular reservas

Una misión del FMI llegará a la Argentina en las próximas semanas para avanzar en una revisión del cumplimiento de metas, en el marco del nuevo programa por U$S 20.000 millones que acordó con el Gobierno en abril de este año. Se espera que la revisión se realice en los primeros días de julio, lo que aplaza la evaluación de la meta de reservas que inicialmente estaba prevista para el 13 de junio próximo y otorga aire al Gobierno.

Este cambio de fecha dará al Gobierno un mayor plazo para acumular los U$S 4.000 millones que necesita para alcanzar el objetivo fijado en el acuerdo. El nuevo programa con el FMI establecía que las Reservas Internacionales Netas (RIN) debían llegar a U$S -500 millones desde la zona de U$S-4.900 millones en que se encontraban al 31 de marzo último.

Desde la puesta en marcha del nuevo esquema de flotación cambiaria entre bandas móviles, el BCRA está evitando comprar divisas en el mercado de cambios de modo que esa demanda no impulse al alza al tipo de cambio, lo que iría en el sentido inverso a su objetivo de priorizar la baja de la inflación.

Debido a la decisión de no intervenir hasta que el dólar toque el piso de la banda de $ 1.000 y a los desembolsos para pagos de deuda, las reservas bajaron a US$ 37.800 millones esta semana, lo que las ubica en unos US$ 1.500 millones menos que a fines de abril.

La mentira de Milei sobre las reservas

El retroceso en las arcas de la entidad monetaria se produce aproximadamente un mes y medio después de que el presidente Javier Milei asegurara en cadena nacional que las reservas del BCRA alcanzarían los US$ 50.000 millones durante mayo.

La proyección oficial se basaba en un paquete de financiamiento externo por 32.000 millones de dólares, que incluía desembolsos del FMI, el Banco Mundial, el BID y un REPO acordado con el propio Central.

De este modo, sin los ingresos extraordinarios registrados en abril gracias a los préstamos de organismos supranacionales, el nivel de reservas volvió a mostrar una tendencia bajista, en línea con lo observado en la mayoría de los últimos seis meses y pese a estar en plena época de cosecha gruesa.

Si se compara el stock actual con el pico histórico alcanzado el 9 de abril de 2019, cuando las reservas llegaron a US$ 77.481 millones, la caída acumulada es considerable: unos 38.553 millones de dólares menos, lo que equivale a una contracción del 49,76%.