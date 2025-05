Argentina tendrá que pagarle u$s 75 mil millones al FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el estado de las cuentas con la Argentina, luego de desembolsar U$S 12.000 millones como parte de un crédito total de U$S 20.000 millones. Si se combinan capital e intereses, los compromisos que mantiene Argentina con el organismo multilateral de crédito alcanza los 75.100 millones de dólares.

La deuda con el Fondo es de 40.260 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). Cada DEG, la semana pasada cotizaba a 1,35589 dólares. La cifra equivale a un capital de U$S 54.600 Millones, sumando el nuevo crédito y el préstamo otorgado en 2018. Con los intereses y comisiones a pagar en los próximos años, la deuda se incrementa a 55.376 Millones de DEG, lo que representa un total de U$S 75.100 millones, casi US$ 20.000 millones más.

Argentina es el principal deudor del FMI, con el 34% del stock total de crédito de la entidad internacional, que asciende a U$S 160.000 Millones. El segundo deudor es Ucrania con el 9,2%, el tercero Egipto con el 7,3% y Ecuador cuarto con el 5,4%. En lo que va del año, Argentina hizo dos pagos por intereses por un total de U$S 1.200 millones, lo que sube los intereses pagados desde 2018 a más de U$S 12.000 millones.

Cómo es el cronograma de pagos con el FMI

Hasta fin de año, la cuenta de intereses suma 1.225 millones de DEG, que equivalen a U$S 1.760 millones a pagar el 1 de agosto y 1 de noviembre. Por otro lado, luego del desembolso inicial de U$S 12.000 millones, el Tesoro obtendrá un refuerzo de US$ 2.000 millones en junio y otros US$ 1.000 millones a fin de año.

Luego habrá tres desembolsos anuales (en 2026, 2027 y 2028) de U$S 1.400 millones cada uno, y otros U$S 700 millones en 2029, completando el crédito, según el Informe del staff del FMI. Además, habrá nuevos préstamos de organismos internacionales, como el BID y el Banco Mundial.

El préstamo, a 10 años, tiene un período de gracia de 4 años y medio. Pero en ese lapso, habrá que pagar los vencimientos de capital de la deuda tomada en 2018 más los intereses sobre la deuda total. Si a partir de 2026 la Argentina cancela los vencimientos de capital y achicael stock de deuda, el informe estima que hasta 2045 los intereses y comisiones sumarán unos US$ 20.000 millones.

Entre los intereses ya pagados por los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, más los que corresponden al nuevo préstamo, el costo total de comisiones e intereses sube a U$S 32.000 millones.