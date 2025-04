La verdad sobre los dólares que llegan: Milei solo podrá usar el 30% de los préstamos del BM y el BID en 2025

A pesar del festejo generalizado en el Gobierno por la montaña de dólares que llegó proveniente de organismos internacionales, aún no está claro cuánto podrá usar de manera completamente libre, por ejemplo, para intervenir en el mercado cambiario con el inicio del nuevo esquema de bandas. Mientras el acuerdo con el FMI supone desembolsos este año de U$S 15.000 millones, que fueron anunciados como de libre disponibilidad, menos del 30% de los préstamos otorgados por el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo podrán ser utilizados este año. Además, tampoco se aclaró si todos esos fondos son también de libre disponibilidad.

Según lo informado por ambas instituciones, entre el BID y el Banco Mundial suman U$S 22.000 millones de mega préstamos que se distribuyen en un plazo de tres años. El Ministerio de Economía informó un total de desembolsos de libre disponibilidad en 2025 de U$S 6.100 millones provenientes de "organismos". Esta cifra representa un 27,7% del total que le darán los organismos internacionales hasta 2027. A diferencia del FMI, que entregará los U$S 5.000 millones restantes a lo largo de los próximos tres años, los otros dos organismos de crédito internacional transferirán la mayoría de los fondos prometidos a partir de 2026.

Banco Mundial

El Grupo Banco Mundial anunció un paquete de apoyo de U$S 12 mil millones para Argentina, el cual incluye tres componentes clave, los cuales no explicitan si pueden ser utilizados para que, eventualmente, el Banco Central intervenga en el mercado cambiario:

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) planea comprometer U$S 5.000 millones a iniciativas del sector público que impulsen el crecimiento del sector privado y la creación de empleo que ya se está registrando en el país. Las inversiones se centrarán en modernizar la administración tributaria, mejorar la educación y el desarrollo de habilidades, promover empleos de calidad y construir infraestructura crítica. Esto incluye una Operación de Financiamiento de Políticas de Desarrollo de US$1.500 millones que se desembolsará de inmediato.

La Corporación Financiera Internacional (IFC) apoyará el desarrollo del sector privado, con el objetivo de invertir y movilizar hasta U$S 5.500 millones -de los cuales US$2.000 millones podrían ser desplegados en el primer año -. Las áreas de enfoque incluyen infraestructura, minerales críticos, agroindustria, generación y transmisión de energía, y otros sectores de alto impacto.

La Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) espera emitir alrededor de U$S 1.500millones en garantías para expandir el acceso al crédito -especialmente para pequeñas y medianas empresas- y ayudar a atraer inversión privada en infraestructura.

Este último apartado explica el desembolso inmediato que confirmó el gobierno argentino a través de un decreto publicado en las últimas horas. La operación cuenta con el visto bueno del Banco Central, que consideró que el impacto en la balanza de pagos será "limitado y consistente" con la dinámica externa prevista.

El BID

En cuanto al aporte del BID, se prevé una asignación de U$S 7.000 millones para iniciativas del sector público. En paralelo, a través de BID Invest, se canalizarán U$S 3.000 millones en préstamos destinados al sector privado. En el primer año, el BID desembolsará U$S 3.000 millones en "financiamiento soberano", una parte de los cuales será transferida en los próximos meses. Además, BID Invest tiene previsto aportar U$S 1.000 millones en apoyo a proyectos privados.

A pesar de los comunicados de los entes internacionales y el Gobierno, el documento oficial de la letra chica del acuerdo con el FMI señala en la página 23: "Se han establecido garantías de financiamiento firmes de los acreedores oficiales durante los próximos 12 meses, con buenas perspectivas para el resto del programa. Se proyecta que el financiamiento neto, incluidos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alcance los U$S 2.000 millones este año". Sin embargo, desde Economía reafirmaron la cifra de U$S 6.100 millones.

La CAF

Finalmente, el Gobierno se refirió en varias entrevistas también a la CAF o Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no está claro si se trata de los últimos préstamos anunciados o de alguno nuevo por venir.

Hace un puñado de semanas, la CAF anunció el último préstamo aprobado. Se trata de U$S 150 millones para financiar parcialmente el Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario, en Santa Fe. El programa, con una inversión total de USD 187,5 millones, busca "optimizar la infraestructura logística y la conectividad de uno de los principales nodos exportadores del país", señaló el comunicado. Más allá de ser una cifra baja, se infiere que estos fondos no pueden ser utilizados por fuera de las metas planteadas en el mismo acuerdo.