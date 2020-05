El Gobierno entra en la etapa final de la negociación con los bonistas

Argentina entró formalmente en "default técnico" desde hoy, pese a que, como enfatizó Alberto Fernández, el país ya estaba en crisis de deuda desde que Cambiemos la generó. El ministro de Economía, Martín Guzmán, extendió por segunda vez la propuesta de canje y se comprometió a presentar una nueva oferta en los próximos días. Los fondos de inversión confían en llegar a un acuerdo pronto, lo que quedó demostrado en una nueva baja del riesgo país y suba del precio de los bonos en la Bolsa.

Por el no pago de los intereses de los bonos Global 2021, 2026 y 2046 por U$S 503 millones, el Gobierno incumplió con las condiciones del prospecto. De todos modos, Guzmán llegó a un entendimiento con los principales acreedores para que no reclamen un default cruzado y así litiguen por la aceleración de los vencimientos de todos los títulos públicos. Las conversaciones continuarán, con una extensión de la oferta hasta el 2 de junio, tal como presentó el jueves Hacienda ante la comisión de valores estadounidense (SEC, por el inglés).

Más allá de que se prorrogó la proposición original, el ministro adelantó hoy que le realizará cambios en los “próximos días”. “Las negociaciones continúan por un sendero que consideramos positivo. Mi visión es que estamos experimentando un mayor entendimiento mutuo entre las dos partes”, reveló a la agencia Reuters.

Los fondos de inversión, nucleados en tres grandes grupos, le acercaron tres contraofertas la semana pasada, y uno de los principales fondos, BlackRock, admitió estar dispuesto a rebajar sus pretenciones para llegar a un entendimiento común. En juego están los U$S 65.000 millones en bonos con ley neoyorquina que Guzmán desea reestructurar. La nueva fecha límite será el 30 de julio, cuando caducan los Discount, que por haber sido emitidos con el prospecto 2005 contienen cláusulas menos estrictas para los acreedores.

Hoy el riesgo país, que calcula el banco JP Morgan, descendió 19 unidades hasta los 2.765 puntos básicos, bastante por debajo de la marca de los 3.000 sobre la que se había movido hasta hace pocos días atrás. Además, los bonos soberanos mejoraron 0,8% en promedio.

En cuanto pueda cerrar su capítulo de bonos con legislación extranjera, Guzmán les presentará una propuesta similar a los tenedores de títulos en dólares bajo ley argentina. Recién después podrá renegociar con el FMI, el Club de París y otros organismos multilaterales de crédito.