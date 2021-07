El canje de deuda en manos de privados alcanzó el nivel de aceptación histórico de 99,65%

El Ministerio de Economía recibió órdenes adicionales por 42 millones de dólares, que se sumaron al 99,5% acumulado previamente.

El canje de deuda en moneda extrajera en manos de privados cerró con un nivel de adhesión histórico de 99,65%. Este nivel se alcanzó luego de recibir las últimas opciones de los tenedores de títulos que no ingresaron en la primera etapa.



En esta instancia, se recibieron órdenes adicionales por un total de US$ 42.517.521, precisó el Ministerio de Economía. De acuerdo con las ofertas recibidas entre el 18 de marzo y el 28 de julio de este año, del 0,45% de tenedores remanentes que no habían ingresado al canje participaron cerca del 23%.

Al finalizar ayer el último período de aceptación de ofertas, se logró elevar el porcentaje de aceptación de 99,55% a un histórico 99,65% del monto total de capital pendiente de todos los títulos elegibles que aceptaron la invitación al canje de deuda en moneda extranjera emitida bajo ley argentina



El último período de aceptación de ofertas abarcó el comprendido entre el 1 de julio y el 28 de julio pasado. “En las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación para buscar el mecanismo apropiado que permita incrementar la aceptación de estos tenedores remanentes”, informó la cartera a cargo de Martín Guzmán.