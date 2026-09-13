Derrumbe del empleo registrado en el NEA: Chaco y Corrientes, entre las provincias más golpeadas por la crisis

El mercado de trabajo registrado en el sector privado continúa mostrando signos de debilidad a nivel nacional e impacta de lleno en la región del Noreste Argentino (NEA). Un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (STEySS-SIPA) evidencia el deterioro del mercado laboral en las provincias de Corrientes y Chaco.

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La radiografía provincial pone en evidencia la fragilidad de las economías locales de los territorios gobernados por Juan Pablo Valdés y Leandro Zdero, donde la destrucción de puestos de trabajo asalariados golpea la actividad productiva y comercial.

Según los últimos datos de la Secretaría de Trabajo (STEySS-SIPA), el empleo formal en Corrientes registró en junio de 2026 una caída mensual del 0,1% (-89 puestos), una baja interanual del 5,1% (-4.035 puestos) y un retroceso del 5,4% en comparación con noviembre de 2023 (-4.300 puestos).

Tras haber alcanzado una breve recuperación que superó la media nacional a principios del año pasado, la tendencia se revirtió drásticamente: entre abril de 2025 y junio de 2026, la provincia destruyó cerca de 4.800 puestos de trabajo formales en el sector privado, ubicándose entre las jurisdicciones más castigadas del país.

Esta contracción cercana al 6% en apenas 14 meses borró por completo la suba del período de recuperación y coloca al territorio correntino en un escenario de fragilidad económica y precarización laboral creciente.

La caída del empleo formal se produce en un contexto de desaceleración económica que afecta a distintos sectores productivos y comerciales. Si bien el informe nacional no discrimina las causas específicas por provincia, especialistas vienen señalando el impacto de la menor actividad económica, la retracción del consumo interno y la paralización de proyectos vinculados a la obra pública como algunos de los factores que explican el deterioro del mercado laboral a nivel provincial.

Chaco: destrucción del empleo y familias que sufren por la crisis

Si bien la provincia del Chaco mostró una variación mensual positiva del 0,1% con apenas 39 puestos adicionales, al extender el análisis hacia la evolución de mediano plazo desde el cambio de gestión nacional en noviembre de 2023, la situación acumulada del empleo privado evidencia una pérdida de gravedad considerable.

Desde aquel período, la provincia acumula la destrucción de 8.186 puestos de trabajo, lo que implica un recorte del 10,5% en su mercado laboral registrado privado, marca el informe de la consultora Politikon.

Chaco se posiciona en un plano intermedio con la mencionada caída del 10,5% (-8.186 empleos), manteniéndose apenas por encima de los niveles de contracción observados en Misiones (-11,5%, equivalentes a -12.540 puestos) y Formosa (-11,8%, equivalentes a -2.930 puestos), las dos jurisdicciones más castigadas del NEA.

En cuanto a la distribución del volumen absoluto de empleo formal en el nordeste, Misiones lidera la región con un total desestacionalizado de 96.300 mil asalariados, seguida por Corrientes con 75.800 mil, Chaco con 69.500 mil y Formosa con 21.800 mil trabajadores. El contexto general del país ratifica el prolongado estancamiento laboral en el segmento privado.