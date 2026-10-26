Lula demostró que se puede crecer y distribuir: cuánto creció el PBI y bajó la pobreza con sus gobiernos

Que la pobreza cayó durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva es un dato que casi nadie discute en Brasil. Lo que la corriente derechista neoliberal menciona menos es lo que pasó en paralelo con la actividad económica. Los datos de las últimas tres décadas muestran que los años de menor pobreza coincidieron con los de mayor crecimiento, y que cuando el crecimiento se frenó, la pobreza dejó de bajar o volvió a subir.

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Para medirlo, solo basta con ver la comparación de la evolución del producto bruto interno (PBI) de Brasil entre 1996 y 2025 según quién ocupaba el Palacio del Planalto, a partir de las series del Banco Mundial. Para la rabia libertaria, Lula promovió un crecimiento de la economía que se consustanció con la caída de la pobreza. Es decir, redistribuyó la riqueza generada, a contramano de lo que propone Javier Milei en Argentina.

¿Cuánto creció Brasil con Lula y sin Lula?

Entre 1996 y 2025, Lula gobernó 11 años: sus dos primeros mandatos (2003-2010) y el actual, iniciado en 2023. En ese período, la economía brasileña creció a un promedio de 3,8% anual. En los 19 años restantes, con Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Michel Temer y Jair Bolsonaro, el promedio fue de 1,4% anual.

La diferencia es todavía mayor si se mide el PBI por habitante, que descuenta el crecimiento de la población. Con Lula, el ingreso por persona aumentó un 2,9% por año. Sin él, apenas un 0,4%.

Una crítica habitual es que Lula se benefició del contexto internacional, especialmente del boom de las materias primas. Los números muestran que el contexto ayudó, pero que no lo explica todo. En los años de Lula, Brasil creció más que el promedio mundial (3,1%) y que el de América Latina y el Caribe (3,3%). En los años sin Lula pasó lo contrario: Brasil quedó por debajo del mundo (3%) y de la región (1,8%).

De hecho, el gobierno de Milei cuenta con diversas ventajas en términos de precios primarios de exportación, además de apoyos geopolíticos y económicos explícitos por parte de Estados Unidos y el FMI. Aún así, Argentina solo muestra buenos balances en sectores extractivistas.

El PBI de Brasil, gobierno por gobierno

Durante los dos primeros períodos de Lula en el Gobierno, Brasil registró la etapa de mayor expansión de las tres décadas: un 4,1% anual en promedio y un 37,4% acumulado. El techo llegó en 2010, con un 7,5%, el mejor año de toda la serie. Ni siquiera la crisis financiera internacional de 2009 llevó a Brasil a una recesión profunda: ese año el PBI cayó un 0,1%, frente a una baja del 1,3% en el mundo y del 2,3% en América Latina.

En su último mandato, la economía creció un 3,2% en 2023, un 3,4% en 2024 y un 2,3% en 2025. El promedio fue de casi 3% anual, por encima del mundo (2,9%) y de la región (2,3%).

Más atrás en el tiempo, con Fernando Henrique Cardoso (1996-2002), la economía creció un 2,2% anual en promedio, con un acumulado del 16,2% en siete años. El período estuvo marcado por las crisis asiática y rusa y por la devaluación del real en 1999. En 1998 y 1999 el crecimiento no llegó al 0,5%.

Con Dilma Rousseff (2011-2015), el crecimiento se desaceleró a un promedio de 1,1% anual. La economía pasó del 4% de 2011 a una caída del 3,5% en 2015, el inicio de la peor recesión del período.

El regreso neoliberal fue agridulce para el PBI:

Michel Temer (2016-2018). La recesión continuó en 2016, con una baja del 3,3%, y la recuperación posterior fue débil: un 1,3% en 2017 y un 1,8% en 2018. El balance del período fue un estancamiento total, con un promedio de -0,1% anual.

Jair Bolsonaro (2019-2022). El PBI creció un 1,4% anual en promedio. La pandemia provocó una caída del 3,3% en 2020, seguida de un rebote del 4,8% en 2021 y un 3% en 2022.

¿En qué lugar del ranking mundial está Brasil con Lula?

El lugar de Brasil entre las mayores economías del mundo depende de cómo se mida. En dólares corrientes, la medida más usada para los rankings, la posición se mueve mucho con el tipo de cambio. Aun así, la tendencia es clara.

Cuando Lula asumió, en 2003, Brasil era la 14.ª economía del mundo, tras la fuerte devaluación de 2002. En 2010, al final de su segundo mandato, había llegado al 7.º puesto y superado a Italia, Canadá, España, México y Corea del Sur. Fue el mayor ascenso de las tres décadas.

Sin Lula, el recorrido fue el inverso. Con Fernando Henrique, Brasil bajó del 7.º lugar en 1995 al 13.º en 2002. Con Dilma retuvo el 7.º puesto hasta 2014 y bajó al 9.º en 2015. Con Bolsonaro, cayó al 12.º en 2020 y 2021, su peor posición desde 2004. En el tercer mandato de Lula, el país quedó 10.º en 2023 y 11.º en 2024 y 2025.

En paridad de poder adquisitivo (PPA), que corrige las diferencias de precios entre países y depende menos del tipo de cambio, Brasil se mantuvo siempre entre el 6.º y el 9.º lugar. Su mejor posición, el 6.º puesto, la alcanzó entre 2005 y 2007, con Lula. La peor, el 9.º lugar, la tuvo en 2019, con Bolsonaro.

Pobreza y crecimiento: cómo se movieron juntos

La relación entre actividad y pobreza se ve con nitidez en los primeros mandatos de Lula. Con la línea de pobreza del Banco Mundial para países de ingreso medio-alto (8,30 dólares por día por persona), la pobreza bajó del 49,8% en 2002 al 36,3% en 2009. Son 13,5 puntos porcentuales y unos 19 millones de personas menos en situación de pobreza, en los mismos años en que el PBI acumuló un crecimiento del 28%.

La pobreza extrema (menos de 3 dólares diarios) se redujo a la mitad en ese período: pasó del 16,2% al 8,4%, lo que equivale a unos 12,8 millones de personas.

El crecimiento llegó a los sectores más pobres por dos vías: el empleo y los ingresos. El salario mínimo tuvo un aumento real del 53,46% entre 2002 y 2009, con subas por encima de la inflación todos los años. Al mismo tiempo bajó la desigualdad: el coeficiente de Gini pasó de 58,1 a 53,7.

En el tercer mandato, el patrón se repitió. Entre 2022 y 2024, la pobreza bajó del 25,3% al 20,6%, el nivel más bajo de la serie. Son unos 9,5 millones de personas menos. La pobreza extrema cayó del 4,9% al 3%.

En los otros gobiernos, la pobreza se movió al ritmo del crecimiento, que fue menor: