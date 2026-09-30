La crisis de Pullaro y Milei ahoga a la ciudad de Santa Fe: 7 de cada 10 vecinos no llegan a fin de mes

En la Argentina gobernada por Javier Milei, trabajar no alcanza para cubrir la canasta básica debido al aumento de la informalidad, la precarización laboral y la suba de tarifas y alimentos. En medio de un contexto de recesión profunda, siete de cada diez vecinos de la ciudad de Santa Fe no llegan a fin de mes o carecen del margen financiero mínimo indispensable para solventar sus gastos.

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Las políticas implementadas por el gobernador Maximiliano Pullaro muestran su impacto directo en el bolsillo de los trabajadores: según el informe elaborado por la organización Comunidad —basado en su herramienta digital "¿Llegás a fin de mes?" sobre 936 respuestas verificadas—, la crisis golpea con singular dureza a la clase trabajadora y a las familias de ingresos medios y bajos.

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El estudio desglosa una realidad preocupante para los hogares santafesinos. En primer lugar, un 30,3% de los encuestados se encuentra en saldo negativo. Esto significa que a más de tres de cada diez personas no les alcanza el ingreso ni siquiera para cubrir las seis necesidades básicas relevadas, que incluyen alquiler, alimentos, tarifas de luz, agua y gas, salud, monotributo y transporte. En este sector, el déficit mediano mensual alcanza los -$262.969, dejando a las familias en una situación de quebranto directo.

Por otro lado, un 43,4% de la población relevada vive sin margen de maniobra. Este segundo grupo logra cubrir apenas los gastos esenciales, pero queda con un remanente promedio de solo $240.572. Se trata de una suma claramente insuficiente para sobrellevar el resto del mes y afrontar imprevistos o consumos secundarios.

En tanto, sólo el 26,4% cuenta con un margen real en sus finanzas. Apenas uno de cada cuatro encuestados logra cierta holgura económica, respaldado por ingresos medianos que superan los $2,3 millones, una cifra que representa más del doble de lo que percibe el resto de la población.

Lo que la cuenta no muestra: gastos relegados e inflación acumulada

El escenario real es aún más severo que el registrado por el indicador, ya que la herramienta no descuenta rubros vitales de la canasta cotidiana como internet, vestimenta, educación, mantenimiento de la vivienda y esparcimiento.

Según los últimos registros del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), entre noviembre de 2023 y julio de 2026, los rubros no contabilizados registraron aumentos implacables en la provincia:

Otros bienes y servicios: +432%

Educación: +359%

Esparcimiento: +254%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: +210%

Indumentaria: +166%

A esto se suma el impacto acumulado de los servicios públicos y el transporte en Santa Fe: la Empresa Provincial de la Energía (EPE) aplicó incrementos del 1059%, Aguas Santafesinas aumentó un 1267%, el gas natural subió un 1045% y el boleto de colectivo escaló un 764%. Paralelamente, alquilar un departamento de dos ambientes insume entre el 56% y el 75% del salario promedio provincial.

Endeudarse para comer: el salto a las financieras de cuotas

Para sostener los consumos básicos diarios, miles de santafesinos debieron recurrir de forma masiva al crédito y al endeudamiento familiar. De acuerdo con datos de mapadeladeuda.ar para el departamento La Capital, la proporción de hogares endeudados creció del 41,3% al 55,1%.

Sin embargo, la mora se dispara en los sectores crediticios informales o de menor regulación, utilizados como "último recurso" ante la falta de liquidez en los bancos tradicionales:

En las financieras de consumo rápido, prácticamente la mitad de quienes solicitan dinero no pueden afrontar los pagos. El fenómeno del endeudamiento no impacta de manera homogénea en la sociedad, sino que se concentra fuertemente en las franjas etarias más jóvenes y en los hogares vulnerables.

El informe señala que el 62,8% de los procesos de morosidad y mora registrada con financieras o tarjetas no bancarias corresponden a jóvenes menores de 35 años. Asimismo, el registro muestra que las mujeres representan cerca del 70% de los casos de atraso financiero para cubrir el presupuesto familiar.