El transcurso de la segunda semana de marzo marcó una leve desaceleración de los precios en comparación al final de febrero y el arranque de este mes. Aún así, los precios que componen la canasta básica de alimentos mostraron subas en torno al 1% durante los últimos siete días.

De acuerdo a un informe de la consultora LCG al que pudo acceder El Destape, en la segunda semana de marzo la suba de precios de los alimentos promedió 0,9%. De esta forma, se desaceleró 0,1 puntos respecto a la semana anterior.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde una perspectiva más amplia, el índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual promedio de 3,4% en las últimas cuatro semanas y 3,6% medida punta a punta en las mismas semanas. Estos niveles de precios dejan un arrastre del 3% para el resto de marzo.

En esta oportunidad, los segmentos lácteos y carnes fueron los apartados con mayor variación. De hecho, el documento apuntó que la inflación sin carne fue del 0,6% y la variación mensual se estabiliza en niveles altos, en torno al 5%.

Productos lácteos y huevos: 3,1%

Carnes: 1,7%

Productos de panificación, cereales y pastas: 0,9%

Condimentos y otros productos alimenticios: 0,7%

Azúcar, miel, dulces y cacao: 0,4%

Aceites: 0,3%

Frutas: 0,2%

Comidas listas para llevar: 0,1%

Verduras: -0,9%

Bebidas e infusiones para consumir en el hogar: -0,9%

Cabe destacar que el 10% de la canasta relevada presentó aumentos de precio, registro que” viene sosteniéndose en valores relativamente altos”, apuntó el informe. En este aspecto, la consultora indicó: “La tendencia central de las variaciones de precios se mantuvo relativamente estable, pero la volatilidad aumentó”.

Al mismo tiempo, la consultora remarcó que la inflación mensual promedio “se desacelera pero la intermensual aceleró en las últimas dos semanas, poniéndole límites al proceso de normalización de precios”.

Por último, el informe concluyó: “La inflación mensual de alimentos y bebidas acumula 4 semanas de desaceleración, ya que influyó la moderación en los aumentos tanto en Carnes como en el resto de los bienes relevados”.

Leve descenso de los precios en febrero

A pesar de registrar un nivel alto, el nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) registró en febrero un alza del 3,6% y en lo que va del año, el indicador tuvo un incremento del 7,8%. Tal como se esperaba, la marcha atrás con los aumentos indebidos en telecomunicación colaboraron con el freno a la curva ascendente, pero la variación de los alimentos también ayudó.

El retroceso del IPC respondió principalmente a los Regulados, que aumentaron 2,2% mensual (contra el 5,1% mensual en enero), con fuerte desaceleración de Comunicaciones (1,8% vs. 15,1% en enero) con la obligación de retrotraer las subas aplicadas en enero, aunque con subas autorizadas en combustibles, tabaco, y algunos servicios y transporte en el interior del país.

Pero si se analiza por división, la desaceleración de la inflación fue impulsada por Alimentos y Bebidas, que recortó su tasa de aumento hasta 3,8% mensual (vs 4,8% en enero). Dentro del rubro se destaca la retracción de Carnes y derivados hasta 2,8% mensual (vs. 7,9% en enero) por la implementación de acuerdo con frigoríficos y de Frutas hasta 6,7% mensual (vs. 9,7% en enero)