Lanzan créditos para que trabajadores de reparto compren motos

En una economía cada vez más precarizada, el Banco Ciudad lanzó nuevas líneas de créditos blandos destinadas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables 0 km, orientadas a distintos actores del sistema de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa alcanza a titulares de licencias de taxis, remises habilitados y usuarios de motos que trabajan en plataformas de reparto.

Según explicó la entidad bancaria, la propuesta busca fomentar la movilidad sustentable mediante financiamiento con tasas subsidiadas por el Gobierno porteño, lo que permite ofrecer condiciones más accesibles que las habituales del mercado financiero. Desde la entidad explicaron que se trata de las tasas más competitivas del sistema y que el objetivo central es facilitar la renovación del parque automotor con tecnologías más eficientes y amigables con el ambiente.

Cómo funcionan los préstamos

Para taxis y remises radicados en la Ciudad, el Banco Ciudad ofrece una línea de préstamos prendarios de hasta $28.000.000, con un plazo máximo de 48 meses y una tasa fija del 20% TNA. En el caso de financiar el monto máximo, la cuota inicial ronda los $808.000.

En paralelo, se puso en marcha una línea especial de créditos a sola firma para la compra de motos eléctricas, con un tope de $2.800.000 y un plazo de 36 meses. Está dirigida a monotributistas que trabajen en plataformas de delivery registradas en el GCABA. Estos préstamos también cuentan con subsidio en la tasa, que es fija del 22,5% TNA, y para el monto máximo la cuota inicial se ubica en torno a los $101.000.

En ambos casos, la financiación puede cubrir hasta el 70% del valor del vehículo, con una relación cuota–ingreso estimada en el 30%, de acuerdo con los ingresos acreditados, la situación tributaria y la antigüedad del solicitante en la actividad. Cuando corresponde, se permite sumar ingresos adicionales.

Los créditos ya se encuentran disponibles y se gestionan mediante inscripción online en el sitio oficial del Banco Ciudad.

Requisitos según el tipo de vehículo

Para acceder a los préstamos destinados a taxis, se exige presentar factura proforma, contar con licencia vigente con al menos dos años de antigüedad y acreditar ingresos, con un mínimo de un año de inscripción como monotributista o trabajador independiente.

En el caso de remises, se solicita factura proforma, constancia de habilitación del vehículo con dos años de antigüedad y acreditación de ingresos, con al menos un año como monotributista o independiente y seis meses en la categoría utilizada para la estimación de ingresos.

Para las motos eléctricas, los requisitos incluyen factura proforma, licencia de conducir vigente en CABA, un año mínimo de inscripción como monotributista, seis meses en la categoría correspondiente y una antigüedad de al menos un año trabajando de manera continua en plataformas de delivery, además de estar inscripto en el registro del GCBA.

Los autos híbridos están exentos del pago de patentes durante los primeros dos años. A partir del tercero, se aplican descuentos progresivos del 60%, 40% y 20%, hasta llegar al pago total en el sexto año. Para vehículos con valuación fiscal superior a $60 millones, la exención rige solo durante los primeros 12 meses.

En el caso de los vehículos eléctricos, la exención es permanente: no pagan el impuesto de patentes.