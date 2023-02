La recuperación asimétrica de la doble crisis de la economía argentina

La economía argentina lleva ya un ciclo de crecimiento significativo. Desde el momento más álgido de la pandemia, en abril de 2020, hasta noviembre de 2022 (último dato disponible publicado por el INDEC a fines de enero), el Estimador Mensual de Actividad Económica muestra un aumento del 43 por ciento. Por supuesto, eso no indica mucho, teniendo en cuenta la magnitud de la caída ocasionada por la pandemia. Sobre todo, porque en la Argentina la pandemia arribó en un contexto en el que la economía estaba en retracción, tras dos años seguidos de fuerte caída del empleo y del salario y en plena crisis de balanza de pagos.

Simplificadamente, si la actividad económica mostró una forma de U, con su valle en el mes de abril de 2020, pero con una pendiente que venía en baja, tiene sentido comparar el crecimiento posterior para ver en qué momento la actividad fue recuperando los niveles de cada mes del pasado. Así, por ejemplo, podemos afirmar que los niveles inmediatamente pre-pandemia, de febrero de 2020, se alcanzaron recién en abril de 2021. Es decir, a la economía argentina le tardó un año recuperar la actividad perdida en el shock de marzo y abril de 2020. Solo hasta allí, entonces, tendría sentido hablar livianamente de “efecto rebote”, como si esa recuperación hubiera sido natural. Es decir, ni siquiera sería válido, pero en todo caso ir más allá de abril de 2021 sería un despropósito evidente. ¿O acaso cuando dejamos caer una pelota desde nuestra altura esta puede rebotar más arriba del punto de partida?

Pero podemos ir más atrás. Algunos referentes del macrismo indican que el gobierno económico de Mauricio Macri terminó en agosto de 2019, cuando ante el resultado adverso de las elecciones primarias se hizo evidente el regreso al poder del peronismo. De nuevo, más allá de lo falaz e irresponsable de semejante afirmación, podemos preguntarnos en qué momento la economía argentina recuperó el nivel de actividad de julio de 2019, último mes 100% atribuible a Juntos por el Cambio de acuerdo a sus criterios -o hasta que inventen otra excusa-: en septiembre de 2021. Es decir, si en un año la economía argentina recuperó los niveles previos a la pandemia, en un año y medio alcanzó los que tenía antes de la crisis generalizada de los últimos meses del gobierno de Macri.

Y podemos seguir. El modelo económico del macrismo empezó a mostrar claramente sus falencias ante la corrida cambiaria de marzo de 2018, de la cual el país nunca se pudo recuperar. Fue ella, de hecho, la que motivó el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyas conversaciones fueron anunciadas por Macri a principios de mayo de aquel año. El nivel de actividad de marzo de 2018 fue alcanzado en julio de 2022. Es decir, en poco más de dos años se recuperó la larga caída de poco más de dos años que implicaron la crisis económica del macrismo y la pandemia de covid-19.

Ahora bien, este crecimiento no ha sido simétrico entre los distintos sectores de actividad. Tanto la crisis económica como la pandemia produjeron cambios estructurales. Algunos sectores se recuperaron más rápido y otros más despacio. La industria manufacturera, por ejemplo, alcanzó niveles superiores a los de febrero de 2020 ya en junio de ese mismo año, arribó a valores de julio de 2019 en octubre y a niveles de marzo de 2018 en junio de 2021. En noviembre de 2022, último dato disponible, ya se asemejaba a los valores registrados en noviembre de 2017.

La construcción, por su parte, recuperó los guarismos de febrero de 2020 en octubre de aquel año, los de julio de 2019 en marzo de 2021 y los de marzo de 2018 en agosto de 2022. El comercio, el sector que más personas emplea en el país, recuperó los niveles de febrero de 2020 en junio del mismo año, los de julio de 2019 en octubre de 2020 y los de marzo de 2018 en junio de 2022. Hoteles y restaurantes, un rubro particularmente afectado por las restricciones sanitarias, aun no ha alcanzado los niveles pre-pandemia ni los de julio de 2019. Presumiblemente los datos del verano de 2023, que estarán disponibles a partir de marzo, muestren valores similares a los del verano de 2020, inmediatamente antes de la pandemia. Por su parte, Servicios comunitarios, sociales y personales, un rubro que incluye una amplia variedad de actividades de servicios, tampoco recuperó los niveles pre-pandemia aun. Transporte y comunicaciones, por su parte, recuperó los niveles de febrero de 2020 recién en mayo de 2021 y los de julio de 2019 y marzo de 2018 -muy similares entre sí- en mayo de 2022. Esta información es vertida en el siguiente cuadro:

Cuadro 1: ¿En qué momento de la recuperación económica alcanzó cada sector el nivel de actividad de determinados momentos del pasado reciente?

Feb-2020 Jul-2019 Mar-2018 General Abr-2021 Sep-2021 Jun-2022 Industria Jun-2020 Oct-2020 Jun-2021 Construcción Oct-2020 Mar-2021 Ago-2022 Comercio Jun-2020 Oct-2020 Jun-2022 Hoteles y Restaurantes Aun no Aun no Aun no Servicios sociales Aun no Aun no Aun no Transporte y comunicaciones May-2021 May-2022 May-2022

Fuente: elaboración propia en base a EMAE-INDEC.

Como vemos, algunos sectores, como la Industria, se han recuperado rápidamente de las tres fases de la crisis, alcanzando hoy en día valores apenas por debajo de los máximos históricos, registrados para este sector a fines de 2013. Otros, como el comercio, recuperaron enseguida lo perdido en la pandemia, pero tardaron mucho más en volver a los niveles previos a la crisis del macrismo. Y otros no han podido recuperar aun ni siquiera lo perdido en la pandemia, lo que da cuenta de la transformación estructural ocasionada.

Ahora bien, podríamos plantear el mismo ejercicio respecto del empleo -en este caso el registrado, puesto que es el que ofrece estadísticas mensuales del Ministerio de Trabajo (para el no registrado debemos recurrir a los datos trimestrales de la Encuesta Permanente de Hogares)-. A nivel general, y sin ajustar por variaciones en la población, el nivel de empleo de febrero de 2020 se recuperó en junio de 2021; el de julio de 2019 en julio de 2021 y el de marzo de 2018 en noviembre de 2021. Si nos limitamos a los trabajadores asalariados del sector privado, los valores pre-pandemia son alcanzados en noviembre de 2021, los de julio de 2019 en abril de 2022 y los de marzo de 2018 no se han alcanzado aun. El empleo registrado en casas particulares -que no deja de ser un porcentaje pequeño del empleo total en el sector- no ha vuelto aun a niveles pre-pandemia.

Es decir, el empleo se ha recuperado más lentamente que la actividad -en particular el privado registrado-, dando cuenta de transformaciones que van a impactar en la estructura productiva hacia el mediano plazo. En cuanto a sectores, la industria alcanzó los niveles de febrero de 2020 en septiembre del mismo año, los de julio de 2019 en abril de 2021 y los de marzo de 2018 no se han alcanzado aun. La construcción, por su parte, recuperó los puestos de trabajo de febrero de 2020 en septiembre de 2021, los de julio de 2019 en noviembre de 2022 y los de marzo de 2018 no se han recuperado aun. El comercio recuperó los puestos de trabajo perdidos en la pandemia recién en noviembre de 2021, los de julio de 2019 en enero de 2022 y los de marzo de 2018 en octubre de 2022. Hoteles y restaurantes recién recuperó el empleo registrado pre-pandémico en agosto de 2022, el de julio de 2019 en octubre de 2022 y aun no se ha recuperado el de marzo de 2018. Repetimos entonces el cuadro anterior, pero ahora refiriéndonos al empleo:

Cuadro 2: ¿En qué momento de la recuperación económica alcanzó cada sector el nivel de empleo registrado de determinados momentos del pasado reciente?

Feb-2020 Jul-2019 Mar-2018 Total empleo registrado Jun-2021 Jul-2021 Nov-2021 Asalariados registrados privados Nov-2021 Abr-2022 Aun no Trabajo en casas particulares Aun no Aun no Aun no Industria manufacturera Sep-2020 Abr-2021 Aun no Construcción Sep-2021 Nov-2022 Aun no Comercio Nov-2021 Ene-2022 Oct-2022 Hoteles y Restaurantes Ago-2022 Oct-2022 Aun no

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

En síntesis, la economía argentina ha mostrado claros signos de crecimiento durante los últimos dos años y medio. De hecho, 2021 y 2022 han sido los dos primeros años consecutivos con la economía creciendo desde 2010 y 2011. De crecer nuevamente en 2023 -lo cual parece ir en línea con los pronósticos mayoritarios-, sería el primer ciclo de tres años consecutivos de crecimiento desde 2006, 2007 y 2008. Se trata de una recuperación no solo de la pandemia, sino de un tobogán descendente sostenido durante 2018 y 2019. Si salvo algunos sectores puntuales, toda la economía está hoy mejor que en febrero de 2020, y algunos sectores, como la industria, se acercan a máximos históricos y demuestran haber superado las dos crisis, en particular los niveles de empleo privado registrado no han alcanzado los de marzo de 2018, lo que da cuenta de una transformación productiva en curso que puede mostrarse problemática.

Este crecimiento de la actividad más veloz que del empleo podría ser una de las explicaciones del andar errático del salario real, el cual cayó junto con el empleo y la actividad en 2018, 2019 y 2020 pero no se recuperó desde entonces. Prometemos profundizar en este punto en las próximas columnas. Por lo pronto, lo que queremos resaltar aquí es que no se trata solo de un rebote de la pandemia, sino que efectivamente la economía se está recuperando de una crisis mucho más larga, pero el proceso no es una vuelta al pasado sin más, sino que en el medio hay cambios que se van consolidando y que, por lo pronto, auguran preocupaciones respecto de las posibilidades de alcanzar un pleno empleo que asegure ingresos suficientes a toda la población.