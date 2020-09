En el segundo trimestre la cantidad de no ocupados fue de 197 por cada 100 ocupados. Así resume el último informe de Distribución del Ingreso del INDEC el impacto económico de la pandemia y el aislamiento preventivo. El informe destaca que "se observó una caída de 2.585.452 personas ocupadas con ingresos respecto al mismo trimestre del año anterior". La suma total de ingresos de la población creció 21,9% en relación con igual trimestre de 2019, señaló el INDEC. Las fuentes de ingreso laborales crecieron 15,0%, pero las no laborales lo hicieron en un 41,0%, lo que refleja en esta dinámica los subsidios o las ayudas sociales del gobierno en el marco de la pandemia.

El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 28.604.720 personas, alcanzó los 16.174 pesos, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de 11.667, según el último informe de Distribución del Ingreso con datos del segundo trimestre del año, período de cuarentena más estricta frente a la pandemia.

Un 55,8% de la población total (15.968.998 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a 28.769 de pesos. El ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivale a 10.994 pesos; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a 27.404 pesos; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a 67.070 pesos. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de 32.591 pesos, mientras que el de las mujeres fue de 25.226 pesos.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de 31.868 pesos y un ingreso mediano de 27.000 pesos, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, es de 11.966 pesos. En el caso del estrato medio (deciles del 5 al 8) es de 32.260, mientras que en los deciles 9 y 10 equivale a 70.928. "Se observó una caída de 2.585.452 personas ocupadas con ingresos respecto al mismo trimestre del año anterior", asegura el informe oficial. .

Respecto a la población asalariada, se registraron 7.219.158 asalariados con ingreso promedio de 34.410 pesos, lo cual implica un aumento interanual de 51,9%. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de 39.510 pesos (alza de 41,4% interanual), mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a 17.144 pesos (40,8% interanual). Respecto al segundo trimestre de 2019, se observó una caída de 1.293.766 personas asalariadas con ingresos sin descuento y de 259.007 en aquellas que perciben ingresos con descuento.

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 69,4% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 30,6% restante, 4 puntos más que en el segundo trimestre de 2019.

El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual al 65,9% en el primero y 18,9% en el décimo. En la comparación interanual del ingreso per cápita familiar, se observó un incremento del peso de los ingresos no laborales en los primeros siete deciles. Los más elevados fueron: 19,9 puntos en el decil 1; 18,0 puntos en el decil 2 y 9,6 puntos en el decil 3. Respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de no ocupados fue de 197 por cada 100 ocupados.

