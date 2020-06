Desde la UIA confirmaron que no habrá decreto para pagar el aguinaldo en cuotas

El dirigente de la UIA José Urtubey se refirió a la reunión que mantuvieron los industriales con el Gobierno y contó que, a pesar de su pedido, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas confirmó que el ATP no va a alcanzar a los aguinaldos. Asimismo, Urtubey destacó que "no habrá decreto para que todos paguen aguinaldo en cuotas, sino que va a depender de la negociación de cada sector".

En diálogo con El Destape Radio, el empresario salteño se refirió a la situación de las industrias y relató: "No hicimos investigación de empresas cerradas, si que el 11% está en una situación complicada, al límite del concurso de acreedores".

Por otra parte, Urtubey ahondó en los alcances futuros del programa de asistencia ATP y destacó que "el ATP va a continuar menos profundo y selectivo. Por ejemplo, no entran empresas de más de 800 empleados". El dirigente indicó que "hay empresas del interior donde no circula el virus pero que no están en una situación mejor que en el AMBA".

Sobre la posición de los empresarios ante un eventual endurecimiento de la cuarentena en el AMBA, aseguró: "Estamos preocupados porque la nueva cuarentena tiene impacto en términos de mercado. Pero los encargados de establecer las medidas son los científicos y epidemiólogos".