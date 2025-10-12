Con bajas generalizadas en todos los rubros, las ventas minoristas cayeron un 4,2% interanual en septiembre

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 4,2% interanual en septiembre, cayendo por quinto mes consecutivo, y volvieron a tener una merma mensual, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 2,6% en agosto, 2% en julio, el 0,5% en junio y el 2,9% en mayo, que había cortado con cinco meses de mediciones positivas, desde el 17,7% de diciembre, el 25,5% de enero, un 24% en febrero, un 10,5% en marzo y un 3,7% en abril. A pesar de la sucesión de retrocesos en los últimos registros, en lo que va del 2025 las ventas acumulan un crecimiento interanual del 5%. En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron un nuevo descenso en el consumo del 2% en el noveno mes del año frente a agosto, acumulando seis meses consecutivos de caídas.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política”. En este sentido, puntualizaron que “la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un escenario donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad de cara a los últimos meses del año”.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 55% indicó que se mantuvo igual al año pasado”, mientras que un 38% (3 puntos porcentuales más que el mes anterior) afirmó que empeoró, “lo cual se reflejó en la reducción del porcentaje de comerciantes que percibió una mejora (7,2%)”.

En relación a la expectativa futura, reflejó que “el 47,6% prevé una mejora para el próximo año, el 41,5% considera que la situación se mantendrá sin cambios, y el 10,8% anticipa que será peor”. En tanto que respecto de la posibilidad de invertir, “el 60,1% considera que no es un buen momento, el 12% que sí lo es, y el 27,8% no respondió o no tiene una opinión definida”.

En el análisis por rubros, la situación fue homogénea, con caídas interanuales en todos los sectores. Los más afectados fueron Textil e indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%). En la comparación intermensual, la tendencia fue similar, salvo en Perfumería, que registró un crecimiento del 1,4% respecto del mes anterior, y en Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que mantuvo los mismos niveles de ventas.

El rendimiento de cada rubro

Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 3,1% en la comparación interanual, a precios constantes, pero mantienen en el acumulado un aumento del 7,2% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una caída del 1,8%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 6,2% interanual en julio, pero suman un incremento del 4,5% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 2,6%.

Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 4,3% interanual, pero acumulan un incremento durante el 2025 del 4,4%. En el intermensual se midió una baja del 2,1%.

Farmacia: las ventas retrocedieron un 1,4% interanual pero llevan un alza del 7,5% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró una merma del 1,5%.

Perfumería: las ventas cayeron un 6% interanual, pero suman un incremento del 8,8% en el primer semestre. En la comparación intermensual, hubo una mejora del 1,4%.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una baja del 0,5% pero acumulan un crecimiento del 4,7% en el 2025. Por su parte, en el intermensual se mantuvieron sin cambios respecto a agosto.

Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 10,9% interanual, a precios constantes, pero acumulan un crecimiento del 0,7%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 4,3%.

Con información de Noticias Argentinas