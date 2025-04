Bares que cierran y consumo por el piso: la odisea de tomar una cerveza en la era Milei

El gobierno de Javier Milei y su autopropaganda se vende como el eje liberador de la economía y la sociedad pero las consecuencias del programa económico transformaron a las salidas en bares en una odisea inalcanzable. Desde el sector denuncian una grave crisis de consumo, el cierre de comercios y la tendencia de las personas a que realicen juntadas en casas. Sentarse a tomar una birra con amigos o en una cita puede significar un desembolso demasiado costoso para un bolsillo flaco.

El directivo de la Cámara de Cafés y Bares porteña, Daniel Prieto, señaló a El Destape que "siempre en épocas de crisis, lo que primero baja es el ocio", y remarcó que "en el segmento de cervecerías se ven muchas ya en alquiler, otras cerrando o ya por debajo de su estructura de costos". Este medio realizó un relevamiento sobre la carta de cinco franquicias de bares que pueden encontrarse en cualquiera de las localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires: Blest, Patagonia, Cervelar, Baum y Temple.

Solo el precio de comer una hamburguesa y tomar dos pintas de cerveza se acerca a los 30 mil pesos en promedio. Este ejemplo descarta cualquier otro patrón de consumo, que en preferencia siempre suelen ser mayores por la propia naturaleza de darse un gusto. Con foco en la población jóven, ¿Qué salarios pueden hacer frente a estos valores tras la primera semana luego de cobrar el sueldo?

Cuánto cuesta salir a tomar algo en un bar

En Temple, las pintas de cerveza van de entre los $ 5.800 y los $ 7.200, mientras la birra de litro va de entre $ 11 mil y $ 12 mil. El gin tonic de litro se vende a $ 15.000, la mima medida de fernet Branca con Coca-Cola a $ 15.000, y el Campari con tónica o naranja a $ 15.000.

Según la carta, un sándwich de lomo con provolone, rúcula, morrón rojo, morrón verde y acompañado con papas fritas cuesta $ 25.000. Una empanada de carne se vende a $ 3.600, una hamburguesa "cheese burger" sin papas cuesta $ 9.300, mientras que la más cara sale $ 15.300. En tanto, una pizza oscila entre $ 11.200 y $ 16.000.

En la franquicia Patagonia, el costo de las pintas de cerveza va de entre $ 5.200 y $ 6.200, mientras que un trago de gin tonic se vende entre $ 8.500 y $ 8.200.

Al revisar la carta se puede hallar lo siguiente:

Promo con papas con cheddar y panceta + 2 pintas: $ 19.000

Cuatro empanadas y dos pintas: $ 18.000

Rabas acompañadas por salsa tártara: $ 18.500

Tabla con rabas, muzzarella, fingers de pollo, aros de cebolla, salsa tartara y yasgua. Viene con pan, limón y papas fritas: $ 38.000.

Hamburguesas entre $ 14.500 y $ 19.000

Sándwich de bondiola $ 19.000

Pizzas entre $ 15.000 y $ 20.000

Por su parte, la oferta alcohólica en Baum es de cervezas de entre $ 5.000 a $ 7.600, un Aperol a $ 8.000, el Campari a $ 6.800, el fernet Branca con Coca-Cola a $ 6.400 y el mojito a $ 8.000. En cuanto a los gastronómico, una empanada vale $ 3.000, una porción de tequeños $ 12.000, un plato de rabas con dip de alioli de rúcula y gajos de limón $ 20.900, las albóndigas con barbacoa $ 12.500, una porción de papas con cheddar y panceta $ 13.000, y las pizzas en un rango que va de entre $ 17.000 a $ 22.600. En tanto, las hamburguesas se consiguen entre $ 17.400 y $ 10.400.

En Cervelar, los precios no son muy distintos. Esta es la paleta de oferta en comida y bebida:

Tres empanadas: $ 9.300

Provoleta: $ 13.900

Papas fritas clásicas: $ 9.300

Rabas: $ 19.500

Hamburguesa más barata: $ 12.800

Hamburguesa más cara: $ 17.100

Pizza de mozzarella: $ 18.600

Pizza de jamón y morrones: $ 20.900

La pinta de cerveza va de $ 4.800 a $ 6.300

El vaso de Fernet con Coca-Cola: $ 7.800

Por último, en la cervecería Blest las pintas oscilan entre los $ 5.500 y $ 7.000, el Fernet cuesta $ 6.100 y el Gin Tonic $ 6.900. En el terreno comestible, las papas fritas clásicas cuestan $ 10.500, las "milanesitas bravas" $ 14.900, las rabas $ 20.000, las hamburguesas van de $ 13.000 a $ 17.900, un plato de ravioles $ 17.000, un sándwich de bondiola desmechada $ 18.000, y las pizzas grandes van de los $ 16.900 hasta los $ 21.500.

Juntadas en casa

El titular de la Cámara Empresaria de Discotecas y Bares de la provincia de Buenos Aires, Carlos López, explicó que "bajó muchísimo el consumo" y subrayó que "claramente no hay salidas como hacía la gente habitualmente, cuando se tomaba algo y se podía salir una o dos veces por fin de semana". El fenómeno consecuente es que "hay muchas más juntadas en casas".

"La falta de dinero hace que la gente no salga. Se hacen promociones, se hacen un montón de cosas para tratar de cautivar para que la gente te venga, pero la realidad es que no hay consumo y no hay gente saliendo como se hacía normalmente", apuntó el empresario.

Desde las perspectivas de los precios, destacó que "son variables dependiendo de la zona y el fin de semana". En relación al patrón de ventas, puntualizó: "Los primeros fines de semana del mes son donde se apuesta un poco más a tratar de facturar porque la gente es donde más sale, después se empieza a graduar los fines de semana a final del mes, donde la gente sale menos". Y remató: "Diría que ya después del segundo fin de semana del mes ya no hay consumo".