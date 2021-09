Estados Unidos busca regular las criptomonedas estables

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos trabaja en una regulación de las criptomonedas estables, activos digitales que mueven más de 120.000 millones de dólares en el mundo y que son las más usadas para las operaciones de compra y venta de Bitcoin, Ether y el resto de criptoactivos.

Puntualmente, según fuentes de ese Departamento, los funcionarios del Tesoro prestan especial atención a cómo se procesan y liquidan las transacciones de monedas estables -conocidas como stablecoins, por su nombre en inglés-, si eso cambia según las condiciones del mercado y si es posible que estas operaciones sean una amenaza para la estabilidad financiera.

En ese sentido, la preocupación de los funcionarios radica en que ventas generalizadas de criptoactivos puedan amenazar la estabilidad financiera ya que por su vinculación con el dinero fiduciario pueda desencadenar una crisis que pueda escalar peligrosamente rápido.

También ven con especial interés cómo administrar el crecimiento de tokens impulsados por los gigantes tecnológicos como Facebook y otras empresas del sector, aseguraron fuentes del Departamento del Tesoro a Bloomberg.

Asegurar que los inversionistas puedan mover dinero de manera confiable dentro y fuera del mercado cripto es una de las principales preocupaciones de los funcionarios que elaboran un marco de políticas que se publicará en las próximas semanas, consignó Bloomberg.

Actualmente hay más de US$ 120.000 millones en stablecoins en circulación, según CoinMarketCap, entre las que se destacan Theter, que tiene más de US$ 68.000 millones en capitalización de mercado y USD Coin, con casi US$ 30.000 millones en valor

En julio, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya se había expresado sobre las monedas estables y su falta de regulación cuando dijo que "las criptomonedas han intentado y no han logrado convertirse en un método de pago viable, aparte de su uso por fanáticos de la privacidad".

"Están creciendo increíblemente rápido, pero sin la regulación adecuada", sostuvo Powell.

Esta semana, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo que las criptomonedas son "activos especulativos".

"Las criptomonedas no son monedas. Punto final. Son activos altamente especulativos que pretenden ser una moneda pero que no lo son", aseguró la titular del BCE, quien también señaló a las criptos por ser "ocasionalmente sospechosas y de alta intensidad en términos de consumo de energía".

El Bitcoin (BTC), la principal criptomoneda del mundo, se encamina a cerrar la semana en la zona de los US$ 47.000 después de haber tocado los US$ 43.000 el lunes 13 de septiembre por primera vez desde mediados de agosto.

Con información de Télam