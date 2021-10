Dólar blue hoy: no se movió y cerró a $ 185

En un principio amagó con un salto de dos pesos, pero borró su suba inicial. A su vez, el dólar financiero operó dispar tras las restricciones que reforzó el Banco Central.

En el promedio de la semana, el dólar blue no tuvo cambios y se vendió en los $ 185. En un principio amagó con un salto de dos pesos, pero borró su suba inicial luego. De todos modos, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario.

Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial ($104,25) es alrededor del 77%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 343,232 millones, en futuros MAE U$S 26 millones y en Rofex U$S 546 millones.

A su vez, el dólar financiero operó dispar tras las restricciones que reforzó el BCRA. El MEP o “Bolsa” ganó 1,6% hasta los $ 179,11. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) descendió 0,8% hasta los $ 175,01.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se vendió en los $104,25. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $172,01.

Cambios en el Banco Central

El Banco Central modificó el mecanismo para el pago anticipado de algunas importaciones por desfasajes que algunas empresas aplicaron desde junio. Se deberán cursar a partir del despacho a plaza de los bienes exclusivamente durante este mes. Además de esto, la Comisión Nacional de Valores lanzó una nueva resolución para limitar las operaciones de contado con liqui y dólar MEP.

La medida dispuesta por el directorio del BCRA sólo aplica en los casos en que se estén realizando importaciones por mayor valor del que se ha ingresado. Por esto, afecta nada más que a un 13% de las mismas.

El BCRA detectó que se vienen registrando desde junio pagos por un valor superior al despacho de mercadería a plaza. Por lo tanto, la medida estará vigente hasta el 31 de octubre y busca equilibrar los pagos con los bienes ingresados al país.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 1,3% hasta las 77.182 unidades. Retrocedieron mayormente Cresud (-3,5%), Transener (-2,4%) y Loma Negra (-2,1%). Por su parte, aumentaron Bolsas y Mercados Argentinos (1,2%), Edenor (0,7%) y Holcim (0,6%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Ternium con 4%. También descendieron Tenaris (-3,8%), Cresud (-3,4%) e YPF (-3,3%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, baja 0,7% hasta los 1.598 puntos.