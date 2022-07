Dólar blue hoy: el viernes 22 de julio subió un peso y cerró a $ 338

Sin la presencia de demanda para el pago de energía y con los sistemas de las entidades financieras adecuándose a las nuevas disposiciones, la oferta de divisas predominó y permitió una recuperación de reservas para el Banco Central.

Sobre el cierre de una semana muy complicada para el mercado cambiario, el dólar blue aumentó apenas un peso y cerró a $ 338, pero marcó así un nuevo récord histórico. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas es alrededor del 160% promedio. La cifra superó al spread máximo que se registró en octubre del 2020 (150%).

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 301,175 millones, en futuros MAE U$S 535,104 millones y en el Rofex U$S 1.092 millones. Sin la presencia de demanda para el pago de energía y con los sistemas de las entidades financieras adecuándose a las nuevas disposiciones, la oferta de divisas predominó y permitió una recuperación de reservas para el Banco Central. La autoridad monetaria terminó el día con saldo positivo por su intervención, con compras por unos U$S 45 millones.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 128,37 para la compra y a $ 136,61 para la venta, con una suba de 29 centavos en relación con el cierre de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar solidario se comercializó a $ 238,98.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación cedió 2,7% hasta $ 320,78 por unidad, y el dólar MEP perdió 2,4% y se transó a $ 313,83..

Mercados financieros

El índice S&P Merval subió 0,28% y se ubicaba en 112.285,40 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaron con altibajos. En el panel líder de la bolsa local, los papeles de Grupo Supervielle y Ternium anotaron alzas de 7,11% y 6,47%, en ese orden.

Las ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York operaron de manera dispar, con subas de hasta 14,4% en el caso de Banco Supervielle y descensos de hasta 4,1% en la acción de Mercado Libre.



En el segmento de renta fija, los bonos en dólares marcaron descensos de hasta 2,6%, y los títulos en pesos registraron incrementos de hasta 2,1%. Así, el riesgo país avanzó 3,7% hasta los 2.942 puntos básicos.