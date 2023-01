Dólar blue hoy: el lunes 23 de enero bajó un peso y cerró a $ 375

En el arranque de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue anotó una baja de un peso y cerró a $ 375. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 110%.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó la primera rueda de la semana con ventas por US$ 56 millones para atender la demanda en el mercado. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 239,044 millones, en futuros MAE US$ 17 millones y en el Rofex US$ 312 millones.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a $190,65 promedio, con una suba de 88 centavos respecto del viernes. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó en los $ 316,24.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación ascendió 0,1% hasta $ 361,36, y el dólar MEP cayó 0,5% a $ 350,64. Para frenar la dolarización de cartera de los grandes empresas, comenzó a regir desde este lunes la medida que dispuso el Banco Central de incrementar la tasa de los préstamos interbancarios. El organismo realizó otra fuerte suba de tasas para contener al dólar MEP y al contado con liquidación.

El Banco Central informó que desde el día 18 de enero de 2023 decidió incrementar en 200 puntos básicos la tasa para las operaciones de pases. La tasa de pases pasivos a 1 día hábil de plazo es de 72 por ciento mientras que para las operaciones activas a 1 día hábil de plazo es de 97 por ciento, comunicó la semana pasada el organismo.

Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense cotizó a $ 184,40, con un aumento de 95 centavos con relación al último cierre. La corrección registrada por el tipo de cambio mayorista compensa, como en cada inicio de semana, los días sin actividad por el fin de semana.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 2,62% y se ubicaba en 254.163,57 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 8,2%. En el panel líder local, los papeles de Transportadora Gas del Sur y Ternium anotaban alzas de 8,16% y 5,03%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Transportadora Gas del Sur lideraba ese lote con un incremento de 8,2%.



En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban alzas de hasta 3,4%, mientras que los títulos en pesos anotaban descensos de hasta 1%. En este marco, el riesgo país cedía 1,1% para ubicarse en 1.856 puntos básicos.