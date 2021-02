En el promedio de la semana, el dólar blue perdió un peso este mediodía y se vendió a $ 145, por lo cual tocó su piso en casi cinco meses y volvió a niveles de fines de septiembre de 2020. De esta forma, el billete verde se mantiene casi $ 12 por debajo del solidario.

La brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 53,4%, lejos del techo de 150% que se llegó a observarse a mediados de octubre.

En tanto, el dólar mayorista marcó los $ 89,68, 15 centavos por encima del cierre del martes. El promedio minorista entre bancos que realiza el Banco Central se ubicó en los $ 95,12, lo que sumado los impuestos, puso el precio del dólar solidario en los $ 156,94.

Por su parte, la cotizaciones financieras marcaron una leve suba. El dólar MEP cotizó a $ 140,58 y el CCL a $ 144,15, por lo que avanzó 0,5% en ambos casos respecto a la rueda del martes.

El volumen operado en el segmento de contado U$S 158,827 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 66 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron U$S 600 millones.

Mercados financieros

El S&P Merval aumentó 1,2% hasta las 48.435 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Cresud (3,4%), Banco Macro (3%) y Telecom (2,8%). Por su parte, retrocedieron Loma Negra (-1,2%), Transener (-0,9%) y Holcim (-0,8%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de YPF con 6% tras colocar ON por US$ 122 millones. También registraron ganancias Ternium (2,7%), Cresud (2,3%) y Telecom (1,5%) . A contramano, disminuyeron IRSA Propiedades Comerciales (-5,3%), Mercado Libre (-2,9%) e Irsa (-2,8%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, bajó 0,3% hasta los 1.511 puntos.